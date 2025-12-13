Čelsi pobedio Everton, Liverpul bolji od Brajtona u Premijer ligi

Fudbaleri Čelsija pobedili su danas u Londonu ekipu Evertona sa 2:0, u utakmici 16. kola Premijer lige.

Čelsi je u vođstvo doveo Kol Palmer u 21. minutu, dok je konačan rezultat postavio francuski fudbaler Malo Gusto u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Londonski klub je prekinuo niz od tri uzastopne utakmice bez pobede u Premijer ligi i sada zauzima četvrto mesto sa 28 bodova, a Everton je osmi sa četiri boda manje.

U narednom kolu Čelsi gostuje Njukaslu, dok Everton dočekuje Arsenal.

Liverpul je na svom terenu savladao Brajton sa 2:0.

Domaći tim je poveo već u prvom minutu pogotkom Uga Ekitikea.

Ekitike je svoj drugi gol na meču postigao u 60. minutu, kada je iskoristio odličan centaršut Mohameda Salaha iz kornera.

Liverpul na šestom mestu Premijer lige ima 26 bodova, dok je Brajton deveti sa 23 boda.

U sledećem kolu Liverpul gostuje Totenhemu, a Brajton dočekuje Sanderlend.

