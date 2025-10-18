Čelsi pobedio Notingem Forest u Premijer ligi

Fudbaleri Čelsija pobedili su danas na gostujućem terenu Notingem Forest 3:0, u utakmici osmog kola Premijer lige.

Prednost Čelsiju je u 49. minutu doneo Džoš Ačeampong, svojim prvim golom u profesionalnoj karijeri.

Vođstvo je uvećao Pedro Neto pogotkom u 52. minutu, a konačan rezultat je postavio Ris Džejms golom u 84. minutu.

Čelsi je od 87. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Malo Gusto.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za ekipu Notingem Foresta.

Čelsi je četvrti na tabeli sa 14 bodova, dok Notingem Forest nakon svog trećeg vezanog poraza u Premijer ligi, kao i sedmog uzastopnog meča bez pobede u tom takmičenju, zauzima 17. mesto sa pet bodova.

Čelsi će u narednom kolu u Londonu dočekati Sanderlend, dok će Notingem Forest igrati na gostujućem terenu protiv Bornmuta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com