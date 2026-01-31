Čelsi posle preokreta pobedio Vest Hem golom Fernandesa u drugom minutu nadoknade

Fudbaleri Čelsija pobedili su večeras posle preokreta na svom terenu u londonskom derbiju Vest Hem 3:2, u utakmici 24. kola Premijer lige.

Vest Hem je poveo na Stamford Bridžu golovima Džeroda Bovena u sedmom minutu i Krisensija Samervila u 36. minutu.

Čelsi je smanjio zaostatak u 57. minutu golom koji je postigao Žoao Pedro, a izjednačio je Mark Kukurelja u 70. minutu.

Pobedu Čelsiju doneo je Enco Fernades u drugom minutu nadoknade vremena.

U 11. minutu nadoknade fudbaler Vest Hema Žan-Kler Tobido dobio je crveni karton zbog oštrog prekršaja na Pedrom.

Čelsi je večeras prvi put pobedio u utakmici u kojoj je na poluvremenu gubio sa najmanje dva gola, a ovo je bila 57. takva utakmica.

Čelsi je ostvario treću uzastopnu pobedu u prvenstvu, ukupno 11. i četvrti je na tabeli sa dva boda više i utakmicom više od petoplasiranog Mančester junajteda.

Vest Hem je prekinuo niz od dve pobede, pretrpeo je 14. poraz i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 20 bodova.

(Beta)

