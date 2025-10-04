Čelsi u nadoknadi do pobede nad Liverpulom u Premijer ligi

Fudbaleri Čelsija pobedili su večeras na svom terenu Liverpul sa 2:1, u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Čelsi je poveo u 14. minutu, kada je precizan udarac iz daljine uputio Mojses Kajsedo.

Aktuelni prvak Engleske je do izjednačenja stigao u 63. minutu, kada se pred golom Čelsija najbolje snašao Kodi Gakpo.

Čelsi je do trijumfa došao u šestom minutu nadoknade, pošto je svoj prvi gol u Premijer ligi postigao Estevao.

Liverpul je upisao treći uzastopni poraz u svim takmičenjima, a na tabeli Premijer lige zauzima drugo mesto sa 15 bodova. Čelsi na šestoj poziciji ima 11 bodova.

Naredni meč Liverpul igra na svom terenu protiv Mančester junajteda, dok Čelsi gostuje Notingem Forestu.

(Beta)

