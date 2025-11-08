Čelsi ubedljiv protiv Vulverhemptona za drugo mesto na tabeli

Čelsi je poveo golom koji je Malo Gisto postigao u 51. minutu, a prednost je udvostručio Žoao Pedro u 65.
Konačan rezultat postavio je Pedro Neto u 73. minutu.
Londonska ekipa ostvarila je drugu uzastopnu pobedu, ukupno šestu u ligi i popela se na drugo mesto na tabeli sa 20 bodova, šest bodova manje od prvoplasiranog Arsenala. Čelsi ima bod više i utakmicu više od trećeplasiranog Mančester sitija.
Vulverhempton je i dalje jedina ekipa bez pobede u ligi ove sezone, pretrpeo je četvrti uzastopni poraz, ukupno deveti i poslednji je na tabeli sa dva boda.
U sledećem kolu Čelsi će igrati na gostujućem terenu protiv Barnlija, a Vulverhempton će dočekati Kristal Palas.
(Beta)
