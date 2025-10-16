Ceremonija otvaranja ZOI u Milanu i Kortini na četiri različita mesta

Ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara u februaru 2026. godine održaće se istovremeno na četiri mesta, uključujući i stadion San Siro, saopštili su danas organizatori tog takmičenja u Milanu i Kortini.

Tradicionalna parada sportista, po zemljama, održaće se na stadionu San Siro, mestu same ceremonije otvaranja, ali i u Kortini d’Ampeco, Livinju i Predacu, mestima održavanja takmičenja u alpskom sijanju, snoubordu i skijanju slobodnim stilom, odnosno nordijskom skijanju.

„To je parada koja na ekranu mora da ostavi utisak da smo svi zajedno. Ovo je prvi put da će sportisti, koji su na planinama (zbog njihovih takmičenja) moći da učestvuju“, rekao je izvršni direktor Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini Andrea Varnijer.

Države će moći da biraju na koja mesta će postaviti svoja dva nosioca zastave, jednog muškarca i jednu ženu po delegaciji. Italija će kao izuzetak imati četiri.

Organizatori su danas bili diskretni u vezi programa otvaranja, koji će, kako su naveli, biti „omaž italijanskom duhu“, sa ličnostima poput Leonarda da Vinčija, i „poruka mira za svet“.

Naveli su da će koncept otvaranja biti „Harmonija“, koja predstavlja dualnost urbanih i planinskih mesta za Igre, kao i apel u trenutku ogromnih globalnih tenzija.

Očekuje se da će na San Siru, na kome igraju fudbaleri Intera i Milana, biti više od 60.000 gledalaca, a ulaznice se prodaju po ceni od 260 do 2.000 evra.

Organizatori su naveli da će budžet ceremonije biti „mnogo manji“ nego na prethodnim Igrama, bilo u Parizu 2024. ili Pekingu 2022. godine.

„Vratili smo se na mnogo ljudskiji nivo, majstorstvo nadoknađuje budžet“, rekao je Varnijer.

Program će trajati dva i po sata i plan je da se snažno fokusira na „Proizvedeno u Italiji“, ali i da se oda počast slavnom italijanskom dizajneru Đorđu Armaniju, koji je umro u septembru. Armani je decenijama izraživao uniforme i opremu italijanskim olimpijcima i paraolimpijcima.

Detalji ceremonije zatvaranju u Rimskoj areni u Veroni, koja je bliža Kortini, biće objavljeni u novembru.

Zimske olimpijske igre biće održane od 6. do 22. februara 2026. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com