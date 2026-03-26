Češka nakon penala bolja od Irske za plasman u finale baraža za SP

Fudbalska reprezentacija Češke plasirala se večeras u finale baraža za odlazak na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, pošto je u Pragu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca savladala Irsku sa 4:3.

Posle regularnih 90 minuta i nakon produžetaka rezultat je bio nerešen 2:2, pa se pristupilo udarcima sa „bele tačke“.

Irska je nakon 23 minuta utakmice vodila sa 2:0. Prvi gol za goste postigao je Troj Parot u 19. minutu sa penala, da bi četiri minuta kasnije autogol zabeležio češki igrač Matej Kovar.

U 27. minutu rezultat je smanjio Patrik Šik sa penala, a meč je u produžetke odveo Ladislav Krejči u 86. minutu.

Nakon dodatnih 30 minuta promene rezultata nije bilo, pa se pristupilo jedanaestercima.

U prve dve serije precizni su bili fudbaleri na obe strane, da bi u trećoj seriji udarac sa penala promašio češki fudbaler Mojmir Hitil.

Irska nije uspela da poveća prednost na 4:2, pošto je u četvrtoj seriji neprecizan bio Fin Azaz, a Češka je to iskoristila i izjednačila na 3:3 pogotkom Šika.

I u narednoj seriji fudbaleri Irske nisu bili sigurni, ovog puta promašio je Alan Braun, a pobedu Češkoj doneo je Jan Kliment.

Češka će u finalu baraža u utorak, 31. marta, u Pragu dočekati selekciju Danske, koja je ranije večeras na svom terenu pobedila Severnu Makedoniju sa 4:0.

Pobednik ovog meča na Svetskom prvenstvu će igrati u Grupi A sa selekcijama Meksika, Južne Afrike i Južne Koreje.

Svetsko prvenstvo igra se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

