Češka policija privela desetine ljudi zbog nameštanja fudbalskih utakmica

Češka policija privela je danas desetine ljudi u vezi sa nameštanjem utakmica, u jednom od najvećih skandala u češkom fudbalu.

Predsednik Fudbalskog saveza Češke David Trunda rekao je da je slučaj počeo pre nekoliko godina upozoravanjem policije na sumnju na nameštanje utakmica i podmićivanje, bez navođenja detalja.

Lokalni mediji preneli su da se to dogodilo u prve četiri lige i verovatno u omladinskim takmičenjima.

Ukupno 47 osoba se suočava sa istragom.

„Učinićemo sve da osiguramo da kladioničarska mafija nestane iz češkog sporta“, rekao je Trunda.

Državni tužioci potvrdili su da su pritvorene desetine osoba i naveli su da su policajci iz jedinica za organizovani kriminal sproveli racije širom zemlje.

Skandal je izbio samo dva dana pre početka baraža za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Češka će u četvrtak u polufinalu baraža igrati u Pragu protiv Irske, a pobednik tog duela igraće u finalu na domaćem terenu protiv pobednika meča Danske i Severne Makedonije.

Češka je poslednji put igrala na Svetskom prvenstvu 2006. godine.

(Beta)

