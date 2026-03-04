Češki sindikat igrača traži doživotnu zabranu za trenera koji je tajno snimao fudbalerke

Sindikat igrača Češke zatražio je doživotnu zabranu igranja fudbala za seksualne prestupnike nakon što je trener koji je tajno snimao igračice izbegao zatvorsku i dobio jednogodišnju uslovnu kaznu.

Petr Vlahovski je takođe dobio petogodišnju suspenziju iz domaćeg fudbala, koji je izrekao krivični sudija pošto je utvrđeno da je bivši trener fudbalskog kluba Slovacko snimao žene u svlačionicama i pod tuševima u period od četiri godine.

Kazna je izrečena 2025. godine, ali je otkrivena prošlog meseca kada je nekoliko igračica javno progovorilo za lokalne medije. Presuda je doneta bez suđenja i igračice nije mogle da se žale.

Sindikat, Češka asocijacija fudbalera, uz podršku globalnog Sindikata igrača FIFPRO pozvali su Fudbalski savez Češke da „sprovede doživotnu zabranu bavljenja fudbalom za Vlahovskog i sve seksualne prestupnike“.

FIFPRO je naveo i da istražuje pravne mogućnosti u ime igrača kako bi se „postigla i međunarodna zabrana“.

„Kako stoje stvari, Vlahovski bi mogao da se vrati trenerskom poslu u Češkoj do kraja 2030. godine, dok trenutno ne postoje zakonska ograničenja koja bi ga sprečavala da trenira u inostranstvu i pre tog datuma“, saopštio je FIFPRO.

„Žrtve nisu imele priliku da prisustvuju javnom suđenju i nisu mogle da ulože žalbe na ono što smatraju izuzetno blagom kaznom“, dodaje se.

FIFPRO je dodao komentar i u objavi na društvenim mrežama.

„Beskontaktno seksualno zlostavljanje je i dalje zlostavljanje i igrači moraju biti zaštićeni“, navodi se u objavi.

