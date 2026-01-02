Četvrta uzastopna pobeda Majamija, pet poena Jovića

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita sa 118:112 i tako upisali četvrti uzastopni trijumf u NBA ligi.

Najbolji u Majamiju bio je Norman Pauel sa 36 poena, Haime Hakez je ubacio 19, dok je Bem Adebajo upisao 15 poena i 14 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović je imao loše šutersko veče (1/10) i utakmicu je završio sa pet poena i isto toliko skokova i asistencija.

U redovima Detroita najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 31 poenom.

Majami sada ima 19 pobeda i 15 poraza, dok je Detroit i dalje lider Istočne konferencije sa skorom 25/9.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa su na svom terenu pobedili Jutu sa 118:101.

Kliperse je do pobede vodio Kavaj Lenard sa 45 poena, a najbolje ga je pratio Džejms Harden sa 20. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

U poraženom timu najefikasniji su bili Kajl Anderson sa 22 i Brajs Sensabo sa dva poena manje.

Košarkaši Hjustona su slavili u gostima protiv Bruklina sa 120:96. Bila je ovo prva pobeda Hjustona u Bruklinu posle sedam godina.

Hjuston su do pobede vodili Amen Tompson sa 23 poena i Kevin Durent koji je ubacio poen manje uz 11 asistencija. Na drugoj strani najefikasniji je bio Kem Tomas sa 21 poenom.

Pobedu u gostima upisala je i Filadelfija koja je bila bolja od Dalasa sa 123:108. Najbolji u pobedničkom timu bili su Tajris Maksi sa 34 poena i deset asistencija i Džoel Embid sa 22 poena, dok je Dalas predvodio Maks Kristi sa 18 poena.

Košarkaši Bostona pobedili su kao gosti ekipu Sakramenta sa 120:106, predvođeni Džejlenom Braunom koji je upisao 29 poena i deset skokova. U timu Sakramenta, koji je upisao i deveti poraz u poslednjih 11 utakmica, najefikasniji je bio Demar Derozan sa 25 poena.

(Beta)

