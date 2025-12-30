Četvrti uzastopni poraz košarkaša Partizana u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu od Valensije 73:86 (22:18, 21:25, 20:22, 10:21), u utakmici 19. kola Evrolige i pretrpeli četvrti uzastopni poraz u tom takmičenju.

U ekipi Partizana najefikasniji su bili Isak Bonga sa 17 poena uz sedam skokova i Sterling Braun sa 15 poena. Tajrik Džons dodao je devet poena i šest skokova, Džabari Parker sedam poena i četiri skoka, a sa sedam poena utakmicu je završio i Dvejn Vašington.

Valensiju su predvodili Darijus Tompson sa 17 poena i šest asistencija, Nejt Rivers sa 14 poena i sedam skokova, Branku Badio sa 14 poena i Đan Montero sa 13 poena. Hajme Pradilja doprineo je sa 11 poena i sedam skokova, a Metju Kostelo sa devet.

Partizan je dobro počeo i predvođen Braunom, koji je pogađao trojke, poveo je 7:0, 13:4 i posle četiri vezana poena 17:6.

Valensija je posle toga zaigrala bolje, zaustavila je napad Partizana, razigrao se Tompson, pa je španska ekipa prišla na 18:20. Tu seriju zakucavanjem je prekinuo Bruno Fernando, pa su crno-beli deonicu završili sa četiri poena prednosti.

Trojkom Parkera Partizan je u drugoj deonici poveo 25:18 i održavao je prednost zahvaljujući Niku Kalatesu, koji je uz dobar pregled igre dobro asistirao saigračima.

Valensija je serijom 8:0 prvi put povela na utakmici, a trojke su pogodili Metju Kostelo i Badio za 37:35. Novom trojkom Badije, Valensija je imala 41:37, ali je Partizan sa dve brze kontre i četiri uzastopna poena Bonge uspeo da vrati prednost.

Do kraja poluvremena Montero je trojkom doneo dva razlike Valensiji, a posle koša Dvejna Vašingtona ekipe su izjednačene otišle na odmor, 43:43.

Ekipe su se u trećoj četvrtini smenjivale u vođstvu, pogađali su trojke Kameron Pejn, Bonga i Braun, a sa druge strane Rivers i Kostelo (58:58).

U završnici deonice Vašington je postigao trojku za 63:59, ali je sa druge strane Tompson vezao dve trojke za vođstvo 65:63 uoči poslednje četvrtine.

Tompson je polaganjem doneo četiri razlike domaćima na početku četvrte četvrtine. Valensija je posle toga čuvala prednost, koja je posle zakucavanja Riversa i jednog bacanja Montera iznosila sedam razlike, 75:68.

Partizan je smanjio trojkom Dilana Osetkovskog, ali je ponovo Rivers poentirao pod košem, a zatim je pogodio i trojku za vođstvo 80:71.

Valesija je do kraja trojkama Riversa i Badija ostvarila ubedljivu pobedu.

Partizan sada ima šest pobeda i 13 poraza na pretposlednjem 19. mestu na tabeli, a Valensija je prva sa 13/6.

U sledećem kolu Partizan će 6. januara igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, a Valensija će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.

(Beta)

