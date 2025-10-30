Četvrti uzastopni tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Nju Orleans 122:88, i time zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 28 minuta igre zabeležio 21 poen (10/15 šut iz igre), 12 skokova i 10 asistencija, čime je upisao svoj četvrti uzastopni tripl-dabl.

Pored Jokića, jedini igrači u istoriji NBA lige koji su sezonu takođe započeli sa četiri vezana tripl-dabla bili su Oskar Robertson i Rasel Vestbruk.

Džamal Marej i Kristijan Braun su dodali po 17 poena, Tim Hardavej Džunior je upisao 11 poena, dok je Jonas Valančijunas postigao 10 poena. Eron Gordon je utakmicu završio sa devet poena i devet skokova.

U ekipi Nju Orleansa najefikasniji je bio Džeremaja Firs sa 21 poenom. Zajon Vilijamson je dodao 11 poena, dok je Iv Misi upisao 10 poena.

Denver je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i jednim porazom, dok Nju Orleans zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 0/4.

Toronto je na svom terenu izgubio od Hjustona 121:139, i time zabeležio svoj četvrti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Skoti Barns sa 31 poenom. Brendon Ingram je dodao 29 poena, Imanuel Kvikli je upisao 15 poena i sedam asistencija, dok je Kolin Marej-Bojls postigao 13 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Kevin Durent sa 31 poenom. Džabari Smit Džunior je dodao 25 poena, dok su po 18 poena postigli Alperen Šengun, koji je zabeležio i devet asistencija i osam skokova, i Ejmen Tompson, koji je upisao i devet skokova i sedam asistencija. Stiven Adams je utakmicu završio sa 12 poena i 12 skokova.

Toronto zauzima 12. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i četiri poraza, dok je Hjuston osmi na Zapadu sa skorom 2/2.

Čikago je na svom terenu pobedio Sakramento 126:113, i time ostao neporažen u ovoj sezoni.

Najefikasniji u ekipi Čikaga bio je Matas Buzelis sa 27 poena. Džoš Gidi je dodao 20 poena, 12 asistencija i osam skokova, Kevin Hurter je postigao 18 poena, dok je Nikola Vučević upisao 13 poena, 14 skokova i sedam asistencija.

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Zek Lavin sa 30 poena. Demar Derozan je dodao 19 poena, Domantas Sabonis je upisao 18 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je Malik Monk postigao 15 poena.

Čikago je prvi na tabeli Istočne konfenrecije sa skorom 4/0, dok Sakramento zauzima 13. mesto na Zapadu sa jednom pobedom i četiri poraza.

Ekipa Bruklina i Indijane i dalje nisu uspele da zabeleže svoj prvi trijumf u ovoj sezoni. Netsi su izgubili od Atlante 112:117 i time zabeležili svoj peti uzastopni poraz, dok je Dalas pobedio Pejserse 107:105 i time im naneo njihov četvrti vezani poraz.

Los Anđeles Lejkersi su, pogotkom uz zvuk sirene Ostina Rivsa, pobedili Minesotu 116:115. Rivs je sa 28 poena, uz 16 asistencija, bio i najefikasniji igrač Lejkersa, za koje ni u ovoj utakmici zbog povreda nisu igrali Lebron Džejms i Luka Dončić.

Boston je, predvođen sa 30 poena Džejlena Brauna, pobedio Klivlend 125:105, i time prekinuo njegov niz od tri uzastopna trijumfa, dok je Detroit, uz pomoć 30 poena i 10 asistencija Kejda Kaningema, savladao Orlando 135:116, i time mu naneo njegov četvrti vezani poraz.

Najefikasniji igrač Memfisa u pobedi nad Finiksom 114:113 bio je Dža Morent sa 28 poena, dok je Portland savladao Jutu 136:134, uz 27 poena Džrua Holideja.

