Čikago bolji od Majamija, pobede Minesote i Filadelfije u NBA ligi

U košarkaškoj NBA ligi je u noći između subote i nedelje odigrano pet utakmica, a pobede su između ostalih upisali Majami, Minesota i Filadelfija.

Košarkaši Čikaga pobedili su u gostima Majami sa 125:118.

Bulse je do pobede vodio Ajo Dosunmu sa 29 poena, što je njegov rekord sezone, a upisao je i devet asistencija i osam skokova. Matas Buzelis je dodao 21, Ajzak Okoro 20 poena za pobednički tim.

U redovima Majamija, koji je izjednačio četiri puta u poslednjih tri i po minuta utakmice, ali nije poveo ni u jednom od tih slučajeva, najefikasniji su bili Pele Larson sa 22 i Bem Adebajo sa 21 poenom.

Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović na terenu je proveo 15 minuta, ali je upisao samo dva poena.

Pobedu u gostima upisala je i Minesota koja je sa 131:114 bila bolja od Memfisa i tako zabeležila četvrtu uzastopnu pobedu.

Najzaslužniji za to bili su Entoni Edvards sa 33 i Džulijus Rendl sa 27 poena, dok su Džejden Mekdenijels i Naz Rid dodali po 20 poena. U poraženom timu najbolji je bio Taj Džerom sa 20 poena.

Filadelfija je na svom terenu pobedila Nju Orleans sa 124:114.

Džoel Embid je postigao 40 poena uz 11 skokova i tako pomogao Filadelfiji da upiše pobedu samo nekoliko sati nakon što je Pol Džordž suspendovan na 25 utakmica zbog kršenja anti-doping pravila NBA lige. Uz Embida, Keli Ubre je dodao 19 poena i deset skokova, a Tajris Maksi 18 poena.

U timu Nju Orleansa najefikasniji je bio Sadik Bej sa 34 ubačena poena.

Košarkaši Hjustona su na svom parketu slavili protiv Dalasa sa 111:107. Najefikasniji u Hjustonu bio je Ejmen Tompson sa 21 poenom, dok je Džabari Smit ubacio dva poena manje. Na drugoj strani istakao se ruki Kuper Fleg sa 34 poena i 12 skokova.

Košarkaši Indijane su kao domaćini pobedili Atlantu sa 129:124. Indijanu su do pobede vodili Endrju Nembhard sa 26 i Paskal Sijakam sa 25 poena, dok je Aron Nesmit dodao 23. Atlanzta je izgubila drugu utakmicu zaredom uprkos osmom tripl-dablu Džejlena Džonsona u sezoni – 33 poena, 12 skokova i deset asistencija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com