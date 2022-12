Ćirković: Partizan se ne odbija, prihvatio sam poziv Ivice Kralja

BEOGRAD – Bivši fudbaler Partizana Milivoje Ćirković izjavio je danas da je na poziv sportskog direktora kluba Ivice Kralja prihvatio da bude skaut „crno-belih“.

Ćirković je od 1999. do 2010. godine igrao za Partizan.

„Osećanja prema Partizanu se nikad nisu ni promenila, ona uvek ostaju ista, od prvog dana kada sam došao u klub, a to je bilo 1994. godine, do dan danas su ista. Partizan je moj klub, klub u kojem sam proveo mnogo godina, klub koji najviše volim i to će tako ostati do kraja mog života“, rekao je Ćirković za zvanični sajt kluba.

On je istakao da je prihvatio poziv Ivice Kralja, koji je sportski direktor Partizana i direktor skauting službe.

„Ivica je moj dugogodišnji prijatelj i moj saigrač. Zajedno smo igrali u Partizanu, a na početku moje karijere, kada sam debitovao za reprezentaciju, Ivica je bio tada standardan golman. Na njegov poziv, kao dugogodišnjeg prijatelja i čoveka, koji je dosta dao fudbalu i koji se razume u te fudbalske stvari, oberučke sam prihvatio poziv, jer mi se sviđa njegovo razmišljanje u vezi sa svim što se dešava i što će se dešavati u Partizanu, tako da stvarno mu od srca zahvaljujem na tom pozivu. Partizan se nikad ne odbija!“, istakao je Ćirković.

On je odgovorio na pitanje da li je danas lakše ili teže skautirati zbog novih tehnologija.

„U savremenom svetu i svetu tehnologije je sve mnogo dostupnije nego što je bilo pre, međutim, pored toga što je tehnologija napredovala, mislim da je živ događaj izuzetno bitna stvar u skautiranju i gledanju igrača. Naravno, tehnologija mnogo olakša, da ne morate sada ići nekoliko puta da gledate jednu te istu stvar kod nekog igrača. Međutim, sve to treba sklopiti zajedno: i video tehnologiju i uživo gledanje igrača – i onih mladih i onih koji su već ostvareni u fudbalu – i proceniti da li taj igrač u određenom trenutku odgovara nekom klubu. Nisu mi strane ni moderne tehnologiji ali, generalno, nije mi teško da idem po nekoliko puta da pogledam nekog igrača“, rekao je novi skaut Partizana.

Ćirković ističe da u Srbiji ima dosta dece koja su željna uspeha.

„U današnje vreme sve gledamo i ove najveće igrače, čak i njihove snimke i intervjue gde pričaju kako su živeli i proživeli kad su bili jako mali. I kod nas ima dosta dece koja su željna uspeha, koja su iz manjih sredina i koja sa svojim telentom i namerom da uspeju u fudbalu imaju veću želju – što ne znači, naravno, da i deca koja su iz velikih gradova nemaju želju, ali imaju više mogućnosti da u toj nekoj ranijoj fazi razvijanja imaju bolje škole, bolju organizaciju tih utakmica, liga u mlađim kategorijama, svega toga što je vezano za njihov razvoj“, rekao je Ćirković i nastavio:

„U svakom slučaju, mislim da pođednako treba svakom detetu dati šansu za uspeh, a stava sam da ta deca, koja dolaze iz manjih sredina, imaju veću želju za uspehom i u nekoj priči koja se dešavala i onda kada sam ja počinjao u tim nekim danima u mlađim kategorijama, bilo je tako. Naravno, veliki grad pruža više mogućnosti za razvoj, tako da ta deca koja dođu u veliki grad treba to oberučke da prihvate“.

On je podsetio da je skauting služba Partizana jedna celina.

„Na poziv Ivice Kralja ja sam to oberučke prihvatio, šta će biti moje zaduženje, da li će biti skautiranje igrača za omladinsku školu ili prvi tim – ništa mi nije strano, biću posvećen maksimalno. Trudiću se da ovo što mi je fudbalski klub Partizan ponudio i što sam ja prihvatio, opravdam na najbolji mogući način. U narednom periodu ćemo videti kako će se sve to razvijati, ali mislim da u tom pogledu neću razočarati“, naveo je Ćirković.

On je rekao da će u narednom periodu podrobnije pričati o zaduženjima.

„Pričaćemo o zaduženjima skauting službe, a kako će to izgledati – videćemo. Još jednom bih da izrazim zahvalnost za ovo što mi je ponuđeno da se ponovo vratim u Partizan i budem deo našeg kluba, da budem deo ‘crno-bele’ porodice. Srećan sam što sam deo toga i trudiću se da maksimalno ispoštujem i doprinesem svim zadacima koji budu preda mnom“, naveo je Ćirković.

On je istakao da prati Svetsko prvenstvo u Kataru i odgovorio na pitanje da li su penali lutrija ili umeće.

„Videli smo sinoć, u situaciji kada je Lionel Mesi trebalo da šutira penal, odlučujući za vođstvo, da da neku veliku prednost ekipi Argentine, da je to uradio na veoma ispravan način, nije dao ni promil šanse golmanu Hrvatske da bude ni blizu odbrane. Kod tih odlučujućih penala i kod situacija kad treba nešto da odlučiš, veća je tenzija nego kad imaš neku lagodnu situaciju. Dosta puta sam gledao i taj penal protiv Njukasla i dan danas ne mogu da se setim šta sam razmišljao od centra do bele tačke. Velika je tenzija u tom trenutku, golman, po nekom mom subjektivnom osećaju, malo poraste – gol se smanji, tako da je sve to malo teže kad su odlučujući momenti. Ja sam imao tu sreću da u tom trenutku budem taj koji je nešto odlučio, na sreću moju, sreću Partizana i svih naših navijača u tom trenutku – to je otišlo na našu stranu, ali moglo je otići i na drugu stranu, tako da možemo da kažemo da penali u nekoj varijanti mogu biti lutrija, a u nekoj umeće. Na moju sreću je bilo umeće, jer sam prevario golmana i tako smo otišli u Ligu šampiona“, podsetio je Ćirković.

On je rekao da bi voleo da Argentina osvoji SP.

„Od samog starta Svetskog prvenstva, Argentina mi je bila tim koja je za mene prvi favorit – i zbog Mesija i cele situacije oko njega, koji je jedan od najboljih igrača svih vremena, a nedostaje mu taj jedan trofej i u ovim njegovim poznim igračkim danima bilo bi, možda, i najbolje za fudbal da Argentina bude prvak sveta. S druge strane, večeras je utakmica koje je veoma zanimljiva, favorit jeste Francuska, ali Maroko je pokazao ovim utakmicama da mogu i da se pobeđuju timovi koji su favorizovani. Dajem blagu prednost Francuskoj i voleo bih da u finalu gledamo Mesija i Mbapea i da vidimo u ovom trenutku ko će biti najbolji na svetu“, zaključio je Ćirković.

(Tanjug)

