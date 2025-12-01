Ćirković pred meč protiv Kadetena: Ključ je da ni u jednom trenutku ne prestanemo da verujemo

Trener rukometaša Partizana Đorđe Ćirković izjavio je danas da od svojih igrača želi da ni u jednom trenutku predstojećeg meča poslednjeg kola prve faze Lige Evropa protiv švajcarskog Kadetena ne prestanu da veruju u pobedu, koja bi im donela plasman u narednu rundu tog takmičenja.

„Kada dođe jedan ovako bitan, odlučujući meč, um postavlja granice. Ako je um spreman da uradi sve što poželite, onda ćete to i uraditi, pod uslovom da verujete u uspeh. To je po mom mišljenju ključ sutrašnje utakmice, da ne prestanemo da verujemo ni u jednom trenutku i, kako god se završi meč, ja neću promeniti mišljenje o ovim momcima koje vodim“, naveo je Ćirković, a preneo sajt kluba.

Partizan će u utorak od 20.45 na gostujućem terenu u Šafhauzenu igrati protiv Kadetena, u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe H prve faze Lige Evrope.

„Treba izboriti pozitivan rezultat protiv ekipe koja je izuzetno kvalitetna, organizovana, dobro vođena. Kadeten ima nekoliko pojedinaca koji bi sa ovakvim učinkom igrali u Ligi šampiona, u to sam potpuno siguran. Ne možemo pobediti takvu ekipu sa nekom osrednjom partijom, potreban je učinak sedam do osam igrača, da budu maltene na 100 odsto, kako bismo se nadali nekom uspehu“, rekao je Ćirković.

Plasman u narednu fazu ostvariće dva najbolje plasirana tima Grupe H. Partizan je prvi na tabeli sa šest bodova, hrvatski Nekse je drugi sa pet bodova, isto koliko ima i trećeplasirani španski Ademar, dok Kadeten zauzima poslednje, četvrto mesto sa četiri boda.

„Sutra završavamo seriju teških utakmica, koja je počela četvrtog novembra u Aranđelovcu – devet odigranih mečeva u 29 dana. Mislim da dosadašnji period možemo oceniti kao uspešan. Međutim, što se tiče evropskog puta, pamtiće nas po rezultatu koji ostvarimo u Šafhauzenu. Postoji kulminacija umora, problema, ali pred nama je cilj koji možemo da dohvatimo i on je mnogo važniji od svega. Mislim da ćemo sve te izazove i probleme uspeti da prevaziđemo i nađemo dodatnu snagu u podršci koju očekujemo ovde“, izjavio je Ćirković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com