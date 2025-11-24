Čović demantovao navode da je Upravni odbor KSS-a razrešen dužnosti

„Usvajanje statuta ne znači i stupanje na snagu i tek ne znači razrešenje Upravnog odbora. Niko nije razrešen, takve neistine, ili bolje laži, ne trebaju nam u prozorima, u smislu destabilizacije. Mi nastavljamo da radimo, videćemo kako će sve ići“, naveo je Čović, a preneo KSS.

Meridijan sport je danas preneo da je dvotrećinskom većinom novi statut stupio na snagu i da je u isto vreme dužnosti razrešen Upravni odbor ovog tela.

„Imali smo problem u Upravnom odboru, inspekcija je konstatovala da imamo trojicu članova u sukobu interesa. Razrešava ih skupština, međutim, to nije bilo. Upravni odbor normalno funkcioniše, radimo i narednih dana. Nemojte da ovo shvatite kao demant, već kao iznošenje istine“, dodao je Čović.

Potpredsednik KSS-a Nenad Krstić rekao je da Savez „prvi put u istoriji“ ide u „poluprofesionalnom pravcu“.

„Obezbedili smo budžet i angažovali trenera profesionalca, takođe i kondicioni deo i to ne jednog, nego četiri kondiciona trenera. Pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, ne samo košarkaški, nego i zdravstveni deo, unapređen je i medicinski deo. Unapredili smo dosta, ne samo seniore već i mlađe selekcije i ide ka boljim i višim nivoima. I kao bivši igrač mogu da kažem da nikada nismo imali ovakve uslove, a i sada na ovoj funkciji nikada bolji uslovi nisu bili“, kazao je Krstić.

(Beta)

