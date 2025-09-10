Čović najavio velike promene posle neuspeha reprezentacije na Evropskom prvenstvu

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović rekao je danas da je reprezentacija bila neuspešna na Evropskom prvenstvu, posle eliminacije u osmini finala, zbog čega su potrebni „veliki rezovi“.

„Ambicija je bila velika. Ovo jeste neuspeh, praviće se analiza. (Svetislav) Pešić je selektor do 30. septembra, a već razgovaramo sa njim, on nije pao sa neba. Šta je bilo prošlog leta – da se ostvari kontinuitet. Pešić je ostao, igrači su ostali. Bila je jedna promena. Nije otišao (Dejan) Davidovac, jeste (Tristan) Vukčević. To je sve isto kao prošle godine“, rekao je Čović gostujući na RTS-u.

Košarkaška reprezentacija Srbije bila je jedan od favorita za medalju na Evropskom prvenstvu, ali je eliminisana u osmini finala porazom u Rigi od Finske 86:92.

„Ne kažem da nije bilo realno da reprezentacija napravi najbolji rezultat. Šta da smo uzeli srebro ili bronzu, to bi za nas bilo nedovoljno. Čim imamo ovakve rezultate znači da smo imali neuspešno leto, a to znači da su potrebni veliki rezovi“, naveo je Čović.

On je podsetio da se tokom grupne faze povredio kapiten Bogdan Bogdanović i rekao da je uoči utakmice protiv Finske nekolicina igrača bila bolesna.

„Imali smo ideju da Bogdan ostane, međutim, Amerikanci su zahtevali da on mora da putuje za Ameriku. On je trebalo da se vrati 10. ili 11. septembra da je sve bilo, hajde da kažemo, u redu, međutim, eto, dogodilo se to što se dogodilo“, rekao je predsednik Saveza.

„Nakon toga, virus kod Nikole Jokića, kod Nikole Jovića. Povredio se (Aleksa) Avramović na utakmici sa Turskom, nabio je petu. (Marko) Gudurić je od početka imao probleme sa bolovima, znamo da je Vasa Micić, takođe otišao manje više spreman ili nespreman. Trener otkazivao treninge u smislu nemogućnosti da igrači odrade trening“, dodao je on.

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo počinju u novembru, a Čović je rekao da ne zna koji igrači će moći da se odazovu pozivu u reprezentaciju zbog obaveza u svojim klubovima, NBA ligi i Evroligi.

„Ovi iz NBA sigurno neće, ovi iz Evrolige, ne znam, ne verujem. Ko će igrati, kakav tu kontinuitet imamo. Pešić bio tu, ne bio tu, mora da bude čovek koji će pomoći u nečemu što je kontinuitet i svom eventualnom nasledniku, ako do njega dođemo. Ako do njega ne dođemo, moraće on da obavi taj posao. Velika većina neće moći da igra u novembru“, naveo je Čović.

(Beta)

