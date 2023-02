Čović: Nas niko ništa ne pita, igraćemo zbog košarke u Srbiji

BEOGRAD – Nas niko ništa ne pita, samo odredi gde igramo, kad igramo, kako igramo, a pritom se ne razmišlja da li je to uslovno ili nije, rekao je predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović.

Čović je uoči večerašnjeg treninga saopštio da će crveno-beli igrati na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća, uprkos tome što Partizan nije sankcionosan za prošlogodišnje odustajanje od Superlige.

„Nemamo ništa protiv Niša, naprotiv. Dugi niz godina smo dole, razumemo šta znači širiti košarku u Srbiji. Odluku koju smo doneli, doneli smo zbog košarke u Srbiji“, rekao je Čović na konferenciji za medije.

On je dodao da se mora imati u vidu da u Nišu

nije bezbedno, da uvek postoji problem sa kartama i da Zvezda ove godine neće igrati protiv Partizana dok svi njeni navijači ne uđu u dvoranu.

„Mi imamo 250 karata, stvara se tenzija između navijača, koji se tamo okupljaju. Na kraju uđu, ali nama presedne. To će se dogoditi i ove godine. Teško da ćemo tu utakmicu početi ako ne bude naših navijača“.

Čović je govorio i o porezu i izvinio se zbog greške kada je rekao da klub duguje 600.000 ili 700.000 evra i dodao da je informacija o dugu od milion evra koju je izneo predsednik Aleksandar Vučić tačna.

„Nisam uzeo PDV iz decembra 2022. godine, kada smo imali veliki priliv od novog sponzora Meridijana. Vrlo smo zahvalni državi i predsedniku Aleksandru Vučiću. Njegov pristup, kada je sport u pitanju, veoma je dobar. Svi savezi su pokriveni, po pitanju poreza moramo da budemo svi uravnoteženi. Naš dug za porez se odnosi na PDV, a nemate bolji kredit od osam miliona evra duga za porez“, istakao je Čović.

On je rekao i da će se napraviti adekvatan dogovor sa Savezom kada su u pitanju igrači za reprezentativne „prozore“.

„Igramo sa Albom kad i Srbija u Grčkoj. Ispoštovaćemo stručni štab, odluka će biti zajednička. Juče smo imali dug razgovor sa Pešićem, kao i direktorom Tarlaćem. Koliko se razumem, mi imamo dva meča, jedna pobeda nam je dovoljna. Mislim da to može realno da se ostvari. Kampaco ide da igra za Argentinu, Vildoza ne. Ivanović ide da igra za Crnu Goru“, istakao je Čović.

(Tanjug)

