Čović potvrdio da Pešić od 30. septembra neće biti selektor košarkaške reprezentacije

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potvrdio je danas da Svetislav Pešić neće biti selektor nakon što mu 30. septembra istekne ugovor.

Gostujući na televiziji Prva, Čović je rekao da je dogovor da Pešić ostane do 30. septembra.

Predsednik Saveza istakao je da se nije razgovaralo ni sa jednim kandidatom za selektora i odbacio je navode da je atmosfera u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu bila loša.

Košarkaši Srbije su bili jedni od favorita za medalju na Evropskom prvenstvu, ali su eliminisani u osmini finala porazom od Finske.

Pešić je u subotu u intervjuu za Politiku rekao da je došlo vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi započeto i da će mu pružiti apsolutnu podršku.

(Beta)

