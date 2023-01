Čović: Vodi se kampanja protiv Zvezde, Savić lično zove klubove iz Evrolige

BEOGRAD – Vodi se kampanja protiv nas i to nije teorija zavere, to je proverena informacija. Konkretno, to je radio Zoran Savić (sportski direktor Partizana, prim. aut). Zvao je Valensiju, Baskoniju, menadžment Evrolige, da li će priznati to ili ne, ali ako ne priznaju, lažu, izjavio je danas predsednik KK Crvena zvezda Nebojča Čović.

Čović je u vanrednom obraćanju medijima, a nakon definitivne odluke Evrolige i Suda za sportsku arbitražu, da Fakundo Kampaco ne može da bude registrovan do 1. marta istakao da je krajnji cilj da se prikaže kako Zvezda loše funkcioniše i licenca dodeli nekom drugoim.

„Za malog Topića je odmah ujutru zvao Dijega iz Evrolige da pita kako je bio „skinut“ na utakmici Valensija – Zvezda, a dete nije ušlo ni minut. Onda je zvao ABA ligu, Miliju Vojinovića da mu preti kakva je registracija, pa se čak i Dragan Bokan interesovao za sve to u ABA ligi“, rekao je Čović.

Čemu ta kampanja protiv Zvezde? Šta to mi radimo osim što smo prvi godinama i što imamo sistem, upitao je prvi čovek crveno-belih.

„Što se tiče finansijskog fer-pleja. Pa 99 odsto klubova duguje novac. Zar nisu Barselona i Real prijavili gubitak preko 240 miliona? Mi to nemamo. Mi sad ne dugujemo ništa i jedini smo klub koji je to uspeo. Da li ćemo to nastaviti, videćemo jer moramo da izmirimo i druge obaveze. Što se tiče ovih deklaracija verovatno je i Partizan između ostalog. Znate kada je u ovoj zemlji bilo tužakanje. Ideš da prijavljuješ klub iz istog grada u Evroligu. Prepustiću vašoj mašti da sami smislite naziv za takve ljude“, naglasio je Čović.

Mi smo klub koji ima svoju reputaciju i koja je sa prostora gde je košarka napravila velike doprinose. Stalno se priča da država daje pare, a košarke nema na vrhunskom nivou, ako država ne pomaže, dodao je Čović.

„Košarka nije komercijalni sport, koliko znam pare za Zvezdu i Partizan su mnogo manje od samo jednog fudbalskog stadiona. Sa 31.12.2022. godine, Zvezda je imala prosek po sezoni od države skoro dva i po miliona evra za 11 i po sezona od 2011/12, pa nadalje. Država prosečno učestvuje sa 37 posto i za to vreme mi imamo 20 trofeja. Bilo bi dobro da ovaj procenat bude linearan sa procentom prisustva domaćih igrača i to što nas stalno stavljate u isti koš da imamo mnogo stranaca, mi nemamo devet“, naglasio je Čović.

Mi smo imali dogovoren transfer Polonare, sprečili su ga, želja im je bila da Kampaco ode posle ove kazne, ali nisu uspeli, jasan je Čović.

„Napravili smo grešku, snosimo posledice iste, smatramo da je prekomerna. Šta oni kažu sa utakmicu sa Barselonom? Prvo ništa, pa su priznali grešku, pa je sudija kažnjen četiri utakmice i to nije prvi put da se to radi ove sezone u Evroligi. Znate ko je napravio juniorski turnir Evrolige, pa ja sa Žordijem Bartomeuom i Vladom Stankovićem. Znam da u Srbiji smeta uspeh, još kad se direktno govori. I sad, što više smetamo, udaraćemo još jače. Sledeća stanica je Kup Srbije gde će probati da nas pokradu, kao što je Savić radio prošle godine, pretio sudijskoj komisiji i ostalima, jurio ih po tribinama po Nišu. Nemam ništa protiv Niša, ali taj grad nije funkcionalan za ono što nas čeka. Da je ovo ozbiljan Savez, to bi bilo u Areni. Tu imamo bezbedne uslove za finale i sve drugo, pa da bi kup bio praznik košarke, a ne namirivanje za neke koji „kmeče“, poručio je Čović.

(Tanjug)

