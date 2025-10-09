Crna Gora ostala bez šanse za plasman na SP, bez pogodaka na utakmici Češke i Hrvatske

Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostala je bez šanse za plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Toršavnu izgubila od selekcije Farskih ostrva 0:4, u svojoj šestoj utakmici u Grupi L kvalifikacija.

Prednost Farskim ostrvima doneo je Hanus Sorensen golom u 16. minutu, a vođstvo je uvećao Arni Frederiksberg pogotkom u 36. minutu.

Sorensen je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 55. minutu, a konačan rezultat je postavio Frederiksberg golom iz penala u 72. minutu.

U drugoj večerašnjoj utakmici Grupe L, Češka je u Pragu odigrala nerešeno protiv Hrvatske 0:0.

Hrvatska je odigrala pet mečeva i prva je na tabeli Grupe L sa 13 bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Češka, koja je odigrala šest utakmica. Farska ostrva su treća sa devet bodova iz šest mečeva, Crna Gora je četvrta sa šest bodova, dok Gibraltar zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda.

Za tri dana su na programu dueli Hrvatska – Gibraltar i Farska ostrva – Češka, dok će Crna Gora svoju sledeću utakmicu u kvalifikacijama odigrati 14. novembra na gostujućem terenu protiv Gibraltara.

(Beta)

