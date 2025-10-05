Crvena zvezda na gostovanju pobedila Napredak

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu u Kruševcu ekipu Napretka 3:0, u meču 11. kola Super lige Srbije.
Povela je Zvezda golom Vasilija Kostova iz penala u četvrtom minutu nadoknade poluvremena. Prethodno je u svom šesnaestercu rukom igrao Miloš Vulić, a sudija Simović je nakon intervencije iz VAR sobe dosudio penal za Zvezdu.
Drugi gol za Zvezdu postigao je Piter Olajinka golom u 82. minutu. On se najbolje snašao posle i gužve u šesnaestercu prosledio loptu u mrežu.
Konačan rezultat postavio je Jongvu Seol pogotkom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Zvezda je prva na tabeli sa 27 bodova, a Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa sedam poena.
U narednom kolu, Zvezda će dočekati IMT, dok će Napredak gostovati OFK Beogradu.
(Beta)
