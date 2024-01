Crvena zvezda pobedila Partizan u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras kao domaćini Partizan sa 88:86 (28:15, 27:23, 17:18, 16:30), u meču 18. kola regionalne ABA lige.

Zvezdu su do pobede predvodili Adam Hanga sa 15, Džoel Bolomboj sa 14, Jago Dos Santos sa 13, Nemanja Nedović sa 11 i Rokas Giedraitis sa 10 poena.

Najefikasniji kod Partizana bili su Džejms Naneli sa 19, Frenk Kaminski sa 18, Kevin Panter sa 14 i Zek Ledej i Aleksa Avramović sa po 13 poena.

Zvezda je prva na tabeli sa 16 pobeda i dva poraza, a Partizan je na drugom mestu sa 13 pobeda i pet poraza.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Budućnosti, dok će Partizan dočekati Split.

Zvezda je u prvi tri napada pogodila tri trojke i povela na startu meča sa 9:0. Zvezda je tokom čitave prve deonice bila u prednosti, najviše zahvaljujući odličnom šutu za tri poena. Crveno-beli su ubacili pet trojki iz sedam pokušaja u tom delu igre.

Nakon minut igre u drugoj četvrtine, Zvezda je posle poena Nedovića i Hange stigla do maksimalnih 17 poena prednosti (32:18). Zvezda je nastavila sa boljom igrom i sredinom druge deonice stiga do 21 poena prednosti.

U završnici se Partizan malo trgnuo, smanjio razligu na 14 poena, ali, nakon što su sudije u poslednjoj sekundi prvog poluvremena dosudile faul Trifunovića nad Teodosićem pri šutu za tri, crveno-beli su na odmor otišli sa plus 17 (55:38).

Prvo poluvreme je proteklo u velikom broju čarki među igračima i trajalo je više od sat vremena.

Partizan je sa mnogo više energije ušao u nastavak meča, i polovinom trećeg dela uspeo da smanji prednost Zvezde na 11 poena (57:46). Zvezda je odgovorila i trojkama Giedraitisa i Nedovića vratila prednost na plus 17.

Sredinom četvrte četvrtine nakon vezanih trojki Kaminskog, Pantera i Avramovića Partizan je prišao na osam poena zaostatka (73:81). Na minut i 25 sekundi do kraja Partizan je posle poena Pantera prišao na minus četiri (79:83).

Na 20 sekundi do kraja, Partizan je na minus tri imao napad, Jago je faulirao Avramovića, a on je jednom bio precizan i Zvezda je na 17 sekundi do kraja imala napad i dva poena prednosti. Nakon promašenog slobodnog bacanja Nedovića, Naneli je fauliran pri šutu za tri pone i na 11 sekundi do kraja doneo izjednačenje crno-belima.

Jago je postigao koš četiri sekunde pre kraja, Avramović je sa druge strane pokušao sa pola terena ali bezuspešno i crveno-beli su odneli pobedu.

(Beta)

