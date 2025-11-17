Crvena zvezda poražena od Cedevita Olimpije u Ljubljani

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu u Ljubljani od Cedevita Olimpije 86:87 (16:23, 28:25, 22:17, 20:22), u sedmom kolu Grupe B regionalne ABA lige.

Pri rezultatu 87:84 za domaći tim Kodi Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje, ali su sudije nakon gledanja snimka dosudili da je zbog gaženja linije šut bio za dva poena i domaći tim je odneo pobedu.

Najefikasniji kod Zvezde bili Semi Odželej sa 18, Uroš Plavšić sa 15 i Kodi Mier-Mekintajer sa 14 poena.

Cedevita Olimpiju je do pobede predvodio Umodža Gibson sa 18 poena, a pratili su ga Aleksej Nikolić sa 14, Divejn Stjuart sa 11 i Jaka Blažič i David Škara sa po 10 poena.

Zvezda je četvrta sa skorom od tri pobede i tri poraza, a Cedevita Olimpija je na drugom mestu u grupi sa pet pobeda i jednim porazom.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Beču, dok će Cedevita Olimpija u Subotici gostovati Spartaku.

(Beta)

