Crvena zvezda poražena od Pafosa u prvom meču plej-ofa LŠ

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu u Beogradu od kiparskog Pafosa 1:2, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Strelac za Zvezdu bio je Bruno Duarte u 58. minutu.

Golove za Pafos postigli su Žoao Koreja u prvom i Pepe iz penala u 52. minutu.

Pafos je poveo već u prvom minutu meča. Tanko je proigrao Koreju, koji je preciznim udarcem sa oko 20 metara savladao golmana Zvezde Mateusa.

Dva minuta kasnije Zvezda je imala priliku za izjednačenje. Ivanić je uputio povratni pas, Endiaje je šutirao glavom sa oko šest metara, ali je golman Pafosa Mihael intervenisao i izbacio loptu u korner.

Zvezda je novu šansu imala u osmom minutu. Nakon centaršuta Babije, Olajinka je iz dobre pozicije šutirao glavom pored gola.

Pafos je duplirao prednost u 29. minutu golom Bruna Filipea, ali je nakon intervencije iz VAR sobe taj gol poništen zbog igranja rukom jednog igrača Pafosa u začetku akcije.

Trener Milojević je u 32. minutu izvršio prvu izmenu, umesto Olajinke u igru je ušao Bruno Duarte.

U 39. minutu udarac sa distance oprobao je Bađo ali je lopta otišla pored gola gostujućeg tima.

Poslednju priliku u prvom poluvremenu Zvezda je imala u šestom minutu nadoknade. Šutirao je Babika sa oko 20 metara, ali je lopta otišla za malo preko gola.

Crveno-beli su imali šansu u prvom minutu nastavka. Nakon centaršuta Tiknizjana glavom je probao Babika, ali je Mihael dobro reakovao.

Minut kasnije uzvratio je Pafos. Korea je centrirao sa desne strane, a Anderson je sa pet metara šutirao preko gola.

U 52. minutu Pafos je stigao do drugog gola. Nakon što je Elšnik igrao rukom u svom šesnaestercu, sudija Ernandes je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Pepe i sigurnim udarcem duplirao prednost svog tima.

Samo tri minuta kasnije sudija Ernandes je dosudio penal i za Zvezdu, nakon što je ovoga puta rukom u svom šesnaetercu igrao Bruno.

Duarte je u 58. minutu izveo najstrožu kaznu, golman Mihael je odbranio njegov udarac, ali se lopta odbila do Duarte koji je uspeo glavom da je prosledi u mrežu.

U 68. minutu Zvezda je imala priliku za izjednačenje. Šutirao je Ivanić iz dobre pozicije, ali je njegov udarac izblokirao jedan igrač Pafosa i lopta je završila u korneru.

Sudija Ernandes je u 76. ponovo dosudio penal za Zvezdu, ali je posle poziva iz VAR sobe pogledao snimak i poništio svoju odluku.

Tri minuta kasnije glavom je iz dobre pozicije pokušao Katai, ali je lopta otišla pored gola.

Priliku za treći gol Pafos je imao u 90. minutu. Oršić je šutirao neometan sa oko 15 metara ali je intervenisao Mateus i izbio loptu u korner.

Poslednju priliku na meču imao je Pafos u šestom minutu sudijske nadoknade vrena. Šutirao je Žaža iskosa, ali je lopta završila za malo pored gola.

Revanš meč se igra za sedam dana na Kipru.

