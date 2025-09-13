Crvena zvezda potvrdila transfer Endiajea u Samsunspor

Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je danas transfer njegovog dosadašnjeg igrača Šerifa Endiajea u turski Samsunspor.

„Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Šerif Endiaje novi fudbaler turskog Samsunspora“, piše u objavi beogradskog kluba na društvenoj mreži X.

Senegalski napadač je sa Samsunsporom potpisao četvorogodišnji ugovor, a beogradski mediji su preneli da je turski klub Crvenoj zvezdi za njega platio pet miliona evra.

Endiaje (29) je u septembru 2023. godine došao u Crvenu zvezdu, za koju je odigrao ukupno 103 utakmica i postigao 50 golova.

„Šeki, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere“, dodaje se u objavi beogradskih crveno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com