Crvena zvezda remizirala protiv Selte u LE, takmičenje nastavlja u plej-ofu

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su večeras na svom terenu u Beogradu nerešeno protiv Selte 1:1, u poslednjem, osmom kolu Lige Evropa.

Povela je Selta golom Fernanda Lopesa u 87. minutu, a izjednačenje Zvezdi doneo je Bruno Duarte pogotkom u 89. minutu.

Zvezda je na 15. mestu na tabeli sa 14 bodova i takmičenju nastavlja u plej-ofu. Selta je na 16. mestu sa bodom manje.

Potencijalni protivnici Zvezde u plej-ofu su Lil i PAOK, a žreb je na programu sutra.

Zvezda je prvu priliku imala u petom minutu. Centrirao je sa desne strane Timi Maks Elšnik, najviši u skoku je bio Rodrigao, ali je šutirao direktno u golmana Selte Radua.

Četiri minuta kasnije crveno-beli su zatresli mrežu Selte. Katai je nakon oduzete lopte uputio povratni pas do Arnautovića koji je udarcem sa oko 11 metara zatresao mrežu.

Italijanski sudija Kolombo je dobio poziv iz VAR sobe, i nakon gledanja snimka poništio gol Zvezde, zbog prekršaja Kataija nad Rodrigesom u začetku akcije.

Nakon greške Rodrigaa u 13. minutu Selta je imala priliku, ali je nakon šuta Borhe Iglesijasa iz izgledne pozicije dobro reagovao golman Zvezde Mateus.

U 18. minutu Arnautović je ponovo zatresao mrežu Selte, ali je pogodak ovog puta poništen zbog ofsajda.

Rueda je u 27. minutu dobro prošao i uposlio Iglesijasa, koji je udarcem iz prve pogodio stativu. Lopta se od stative odbila do Moribe, ali je njegov udarac zaustavio Mateus.

Do kraja poluvremena nije bilo ozbiljnijih šansi i na pauzu se otišlo bez pogodaka.

Prvu priliku u nastavku imala je Selta u 49. minutu. Nakon asistencije Rudea, Iglesijas je iz dobre pozicije bio neprecizan.

U većem delu drugog dela Zvezda je imala inicijativu, ali nije uspevala ozbiljnije da pripreti golu Selte.

U 79. minutu udarac sa distance oprobao je Lučić, ali je lopta otišla preko gola.

Dva minuta kasnije uzvratila je Selta. Ponovo je Rueda dobro prošao po desnoj strani, uputio pas pred gol Zvezde, ali samo nekoliko metara od gola loptu nije uspeo da zahvati Feran Đutgla.

Nakon asistencije Milsona, Radonjić je u 85. minutu šutirao iskosa po zemlji ali je lopta otišla posred gola.

Selta je povela u 87. minutu. Loptu je na ivici šesnaesterca primio Lopes i udarcem spoljnom, u dalji ugao pogodio „malu mrežu“ gola Zvezde.

Samo dva minuta kasnije Zvezda je izjednačila. Elšnik je dobro proigrao Duartea, koji je istrčao sam ispred golmana i rutinski prebacio loptu preko čuvara mreže Selte.

U četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena ponovo je u dobroj poziciji bio Duarte, ali je njegov udarac izblogirao jedan igrač Selte.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com