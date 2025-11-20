Crvena zvezda u Dobanovcima protiv Budućnosti u osmini finala Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde će u osmini finala Kupa Srbije igrati na gostujućem terenu u Dobanovcima protiv Budućnosti, odlučeno je danas žrebom u Staroj Pazovi.

Vojvodina će igrati na gostujućem terenu protiv Vršca, Novi Pazar će dočekati leskovačku Dubočicu, dok će Železničar u Pančevu biti domaćin protiv Trajala.

IMT će u Šapcu igrati protiv domaće Mačve, Spartak će u Subotici dočekati Zemun, dok će Radnički iz Niša igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Grafičara.

U poslednjem meču osmine finala, Borac iz Čačka će dočekati Jedinstvo iz Uba.

Utakmice su na programu 3. decembra, a trofej u Kupu Srbije brani Crvena zvezda.

Parovi osmine finala Kupa Srbije:

Mačva – IMT

Spartak – Zemun

Novi Pazar – Dubočica

Grafičar – Radnički Niš

Borac Čačak – Jedinstvo Ub

Železničar – Trajal

Vršac – Vojvodina

Budućnost – Crvena zvezda

(Beta)

