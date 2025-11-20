Crvena zvezda u Dobanovcima protiv Budućnosti u osmini finala Kupa Srbije

Vojvodina će igrati na gostujućem terenu protiv Vršca, Novi Pazar će dočekati leskovačku Dubočicu, dok će Železničar u Pančevu biti domaćin protiv Trajala.
IMT će u Šapcu igrati protiv domaće Mačve, Spartak će u Subotici dočekati Zemun, dok će Radnički iz Niša igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Grafičara.
U poslednjem meču osmine finala, Borac iz Čačka će dočekati Jedinstvo iz Uba.
Utakmice su na programu 3. decembra, a trofej u Kupu Srbije brani Crvena zvezda.
Parovi osmine finala Kupa Srbije:
Mačva – IMT
Spartak – Zemun
Novi Pazar – Dubočica
Grafičar – Radnički Niš
Borac Čačak – Jedinstvo Ub
Železničar – Trajal
Vršac – Vojvodina
Budućnost – Crvena zvezda
(Beta)
