Crvene zvezda izdala saopštenje pred evroligaški derbi

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da je na sastanku bezbednosti ponudio košarkaškom klubu Partizan određen broj karata za sipmatizere „crno-belih“.

„KK Crvena zvezda ponudio je KK Partizan da kupi određeni broj karata za svoje pristalice (samo one koje su na spisku, uz dostavljen JMBG i neophopdne podatke kako ne bi došlo do zloupotrebe) koje će se nalaziti na tribini D. Ta grupa će (ukoliko KK Partizan prvo dostavi sve tražene podatke vezane za lica koja ulaze u halu i plati kontingent karata koji im je ponuđen) po posebnom režimu, u određeno vreme bez ikakvih navijačkih rekvizita, i uz vrlo jasne instrukcije koje su dale sve službe bezbednosti biti smeštena u određenom sektoru (Tribina D), oko koga će biti formirana „tampon zona“. Ukoliko se u dvorani nađe još neko od pristalica KK Partizan Možartbet, koji ima ulaznicu za neki drugi sektor u hali, neće biti omogućen nikakav prelazak i odlazak do tribine D“, stoji u saopštenju „crveno-belih“.

U saopštenju navode da je zbog utakmice visokog rizika kapacitet hale Pionir smanjen.

„Zbog toga, KK Crvena zvezda nije mogao da organizuje slobodnu prodaju ulaznica. Deo hale i preostalog kontingenta, popunjen je vlasnicima sezonskih ulaznica, kao i kartama za sponzore i partnere Kluba, ali i Evrolige. Takođe, kao što je to bio slučaj u svakoj utakmici od početka sezone, navijačka tribina je predviđena za najvatrenije pristalice crveno-belih i te ulaznice su distribuirane upravo njima.

Klub ovom prlikom apeluje na sve navijače da dođu ranije i zauzmu svoje mesto u hali“, stoji u saopoštenju Crvene zvezde.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.