Čukarički ostaje u Super ligi, Matijašević odlazi

Fudbalski klub Čukarički nastaviće takmičenje u Super ligi Srbije, potvrdio je danas sportski direktor tog kluba Vladimir Matijašević.

„Čukarički nastavlja takmičenje u Super ligi i Kupu Srbije. To je odluka vlasnika kluba Dragana Obradovića posle razgovora sa zaposlenima“, rekao je Matijašević novinarima na vanrednoj konferenciji na Banovom brdu.

Čukarički je danas održao vanrednu konferenciju za novinare na Banovom brdu zbog lošeg sudjenja na utakmici protiv Radničkog, na kojoj je sudija Ilija Brdar dodelio dva crvena kartona i penal za Nišlije.

„Sam predsednik FSS je priznao da postoji problem u sudijskoj organizaciji, kojoj mora da se stane na kraj. On to mora da reši. Mi Savezu dajemo punu podršku i oni treba da ovo poprave“, rekao je Matijašević.

Sportski direktor Čukaričkog je dodao da je pre utakmice protiv Radničkog zvao predsednika Saveza i zatražio „fer sudjenje“.

„Rekao je da će zvati komisiju i da će nam dati internacionalca“, dodao je on.

Matijašević je na početku konferencije pročitao pismo predsednika Čukaričkog, koji će se javnosti obratiti na kraju sezone.

„Ja sam rekao da idem iz kluba, preneo sam to i gazdi kluba, zamolio me je da sačekam da popričamo. Pričali smo sa igračima, oni su voljni da igraju. Dragiša Binić nas je obavestio da ne možemo da igramo sa omladincima, jer bi to bilo kršenje propisa… Ja sam nebitan u svemu ovome“, kazao je Matijašević.

Upitan da li misli da bi u doglednoj budućnosti neki klub, a koji nije Zvezda ili Partizan, mogao da bude prvak, Matijašević je odgovorio da „u naredne dve-tri godine to nije moguće“.

„Zvezda je ove godine pokazala da je najkvalitetnija, Partizan ima kvalitet da joj parira, ali ne znam ko bi trebalo da bude treći“, rekao je Matijašević.

(Beta)