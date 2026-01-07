Čukarički produžio ugovore sa Tomovićem i Mijailovićem

Tomović koji igra na poziciji štopera došao je letos kao slobodan igrač i bio je neizostavan član startne postave, pošto je odigrao svaki minut u 20 prvenstvenih utakmica. On je šest meseci pre isteka ugovora produžio ugovor na godinu dana, uz mogućnost nastavka saradnje na još jednu godinu.

„Iskreno, pomalo sam u šoku, iz kluba su me zaista prijatno iznenadili. Jesam ovo potajno priželjkivao i presrećan sam što se to i dogodilo. Nadam se da ćemo u drugom delu sezone imati još više uspeha i da ćemo se radovati na kraju sezone poziciji na tabeli“, rekao je Tomović za klupski sajt.

On je dodao da ima pozitivna iskustva u klubu sa Banovog brda.

„Što se tiče nastavka karijere u Čukaričkom, imam osećaj kao da sam ne šest meseci ovde, nego mnogo duže. Zaista imam samo pozitivna iskustva na Banovom brdu. Želeo bih da zahvalim direktorima Matijaševiću i Grkiniću, kao i treneru Lešnjaku, koji je najviše zaslužan za ovo. I naravno svima ostalima u klubu, jer ovde zaista vlada familijarna atmosfera, ne samo među igračima, već i svim ljudima u klubu“, naveo je.

Mijailović je drugi put u Čukaričkom, a ekipi se priključio poslednjih dana letnjeg prelaznog roka. On je ugovor produžio do 2029. godine.

„U više navrata sam govorio da se sjajno osećam na Banovom brdu, tako je bilo u mom prvom mandatu ovde, ništa se nije promenilo ni sada. Prija mi boravak u Čukaričkom, zahvalan sam svim ljudima ovde, direktorima, stručnom štabu i saigračima… Želim da pomognem ekipi da ostvari ciljeve, da se plasiramo u plej-of i potom napadnemo što bolju poziciju na tabeli“, rekao je Mijailović.

„Ono što ovaj klub odvaja od drugih jeste podorična atmosfera i drago mi je što smo Tomović i ja vernost Čukaričkom produžili baš na veliki praznik, Božić“, dodao je on.

Tehnički direktor Goran Grkinić rekao je da su Tomović i Mijailović momci za primer, pre svega zbog ljudskih, a zatim i igračih kvaliteta.

„Jesu nam prioriteti mlađi igrači i u tom smeru se ništa neće menjati, ali ti momci moraju da imaju najbolje moguće primere u svlačionici, na treningu, na utakmicana. A to su upravo Tomović i Mijailović, uz Docića i ostale iskusnije igrače koje imamo u timu. Svi oni su tim mladim momcima i novim naraštajima najbolji mogući uzori, da vide kako pravi profesionalci izgledaju, kako se ponašaju, kakav pristup imaju treningu i životu“, naveo je on.

„Nismo imali nikakvu dilemu, drago nam je da su i njih dvojica odmah pristali na ponuđene uslove i da ćemo nastaviti saradnju. Srećni smo što ćemo ih i dalje gledati na terenu, a verujem da ih jednog dana po završetku karijere čeka i mesto u Čukaričkom“, dodao je Grkinić.

(Beta)

