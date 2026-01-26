Čuveni Simon Aman nije izabran u tim Švajcarske za ZOI u Milanu i Kortini

Legendarni takmičar u ski skokovima Simon Aman izostavljen je iz reprezentacije Švajcarske za predstojeće Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini, saopšteno je danas.

Od 1998. godine i Nagana, Aman je učestvovao na svih sedam Zimskih olimpijskih igara i osvojio je četiri zlatne medalje, po dve u Vankuveru 2010. i u Solt Lejk Sitiju 2002.

Umesto 44-godišnjeg Amana, selektori Švajcarske izabrali su 19-godišnjeg Feliksa Trunca, koji nije bio rođen kada je Aman osvojio zlato u Solt Lejku.

Ove sezone Amanov najbolji rezultat je 20. mesto u jednom od takmičenja u Svetskom kupu, a poslednji put bio je na pobedničkom postolju u januaru 2018. godine.

U švajcarskoj olimpijskoj selekciji su, između ostalih, velika zvezda skijaš Marko Odermat, koji će braniti titulu u veelslalomu osvojenu pre četiri godine u Pekingu.

U ekipi su i aktuelna šampionka u spustu Korin Zuter i Rajan Regez, koji će braniti zlato u skikrosu.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.

(Beta)

