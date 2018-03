Da li je Ronaldo zbog ovog poteza trebalo da bude isključen? (video)

Fudbaleri Reala i Liverpula prvi su četvrtfinalisti Lige šampiona. Madriđanima je bilo dovoljno 3:1 iz prvog meča, pa su sa 2:1 u revanšu osmine finala samo potvrdili eliminaciju Pari Sen Žermena

Međutim, jedan nesportski potez Kristijana Ronalda obežio je prvo poluvreme revanš utakmice PSG-a i Reala.

Ronaldo with a kick out at Dani Alves but he missed so no card lol.😂 #UCL #PSGRMA #PSG #HalaMadrid pic.twitter.com/czd60wzkTi

— GolazoJuice (@GolazoJuice) March 6, 2018