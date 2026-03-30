Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Golden Stejtom, 10 poena Vukčevića u porazu Vašingtona

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu Golden Stejt 116:93, i zabeležili svoj šesti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić sa 25 poena (10/20 šut iz igre), uz 15 skokova i osam asistencija.

Džamal Marej je dodao 20 poena, sedam asistencija i šest skokova, Tim Hardavej Džunior je upisao 16 poena, dok je Brus Braun postigao 15 poena.

U ekipi Golden Stejta najefikasniji su bili Kristaps Porzingis i Brendin Podžemski sa po 23 poena. Geri Pejton je dodao 16 poena, Drejmond Grin je upisao 13 poena i osam asistencija, dok je Gi Santos zabeležio devet poena i 10 skokova.

Denver je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa 48 pobeda i 28 poraza, dok Golden Stejt zauzima 10. mesto sa skorom 36/39.

Vašington je na gostujućem terenu izgubio od Portlanda 88:123.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Vil Rajli sa 14 poena. Bab Kerington je dodao 11 poena, dok su Džastin Šampeni, Šarif Kuper i srpski krilni centar Tristan Vukčević postigli po 10 poena.

Džulijan Ris je utakmicu završio sa osam poena i 13 skokova.

U ekipi Portlanda najefikasniji je bio Tumani Kamara sa 23 poena, uz sedam skokova. Skut Henderson je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Deni Avdija upisao 20 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa 17 pobeda i 57 poraza, dok je Portland deveti na Zapadu sa skorom 38/38.

Los Anđeles Klipersi su na gostujućem terenu pobedili Milvoki 127:113 i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Benedikt Maturin sa 28 poena. Džon Kolins je dodao 22 poena, Kavaj Lenard je upisao 20 poena i osam skokova, dok je Darijus Garland zabeležio 15 poena i 11 asistencija.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

U ekipi Milvokija najefikasniji je bio Geri Trent Džunior sa 36 poena. Torijan Prins je dodao 18 poena, osam asistencija i šest skokova, Ej Džej Grin je upisao 15 poena, dok su Andre Džekson Džunior i Kormak Rajan postigli po 13 poena.

Klipersi su osmi na tabeli Zapadne konferencije sa 39 pobeda i 36 poraza, dok Milvoki zauzima 12. mesto na Istoku sa skorom 29/45.

Majami je na gostujućem terenu izgubio od Indijane 118:135.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Tajler Hiro sa 31 poenom. Haime Hakes Žunior je dodao 17 poena i osam skokova, po 15 poena su postigli Endru Vigins, Pele Larson i Bem Adebajo, koji je zabeležio i 12 skokova, dok je Dejvijon Mičel upisao 12 poena i osam asistencija.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović nije ulazio u igru.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 30 poena, uz 11 skokova i šest asistencija. Majka Poter je dodao 21 poen, Kobi Braun je upisao 18 poena, dok su po 15 poena postigli Endru Nembhard, koji je zabeležio i 10 asistencija, i Ti Džej Mekonel, koji je imao i devet asistencija.

Majami se nalazi na 10. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 39 pobeda i 36 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 17/58.

Oklahoma je pobedila Njujork 111:100, uz 30 poena Šeja Gildžes-Aleksandera, dok je ekipa Toronta, koju sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, savladala Orlando 139:87, predvođena sa 24 poena Ar Džeja Bereta i 23 poena i 15 asistencija Skotija Barnsa.

Reptorsi su u pobedi nad ekipom Medžika napravili seriju 31:0, što je najveća serija u istoriji NBA lige otkako se svaki posed beleži.

Hjuston je do pobede nad Nju Orleansom 134:102 predvodio Alperen Šengun sa 36 poena, 13 skokova i sedam asistencija, dok je najefikasniji igrač Bostona u trijumfu nad Šarlotom 114:99 bio Džejson Tejtum sa 32 poena.

Bruklin je pobedio Sakramento 116:99 i prekinuo svoj niz od 10. uzastopnih poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com