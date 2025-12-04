Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Indijanom, 52 poena Mareja

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu Indijanu 135:120, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Srpskom internacionalcu Nikoli Jokići su nedostajala dva skoka za novi tripl-dabl. Centar Denvera je za 35 minuta na terenu zabeležio 24 poena, 13 asistencija i osam skokova.

Denver je do pobede predvodio Džamal Marej sa 52 poena, koji je za tri poena šutirao 10/11. Dodao je i šest skokova i četiri asistencije.

Kod Indijane su se istakli Paskal Sijakam sa 23, Endru Nembhard sa 16, Benedikt Maturin sa 15 i Ben Šepard i Ti Džej Mekonel sa po 14 poena.

Denver je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 15 pobeda i šest poraza, a Indijana je na 14. mestu Istočne konferencije sa četiri pobede i 18 poraza.

Košarkaši Dalas su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.

Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.

Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.

Srpski internacionalac u dresu Majamija Nikola Jović je za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.

Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend – Portland 110:122

Orlando – San Antonio 112:114

Atlanta – Los Anđeles Klipers 92:115

Njujork – Šarlot 119:104

Čikago – Bruklin 103:113

Hjuston – Sakramento 121:95

Milvoki – Detroit 113:109

(Beta)

