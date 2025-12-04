Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Indijanom, 52 poena Mareja

Srpskom internacionalcu Nikoli Jokići su nedostajala dva skoka za novi tripl-dabl. Centar Denvera je za 35 minuta na terenu zabeležio 24 poena, 13 asistencija i osam skokova.
Denver je do pobede predvodio Džamal Marej sa 52 poena, koji je za tri poena šutirao 10/11. Dodao je i šest skokova i četiri asistencije.
Kod Indijane su se istakli Paskal Sijakam sa 23, Endru Nembhard sa 16, Benedikt Maturin sa 15 i Ben Šepard i Ti Džej Mekonel sa po 14 poena.
Denver je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa 15 pobeda i šest poraza, a Indijana je na 14. mestu Istočne konferencije sa četiri pobede i 18 poraza.
Košarkaši Dalas su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.
Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.
Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.
Srpski internacionalac u dresu Majamija Nikola Jović je za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.
Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.
Rezultati ostalih utakmica:
Klivlend – Portland 110:122
Orlando – San Antonio 112:114
Atlanta – Los Anđeles Klipers 92:115
Njujork – Šarlot 119:104
Čikago – Bruklin 103:113
Hjuston – Sakramento 121:95
Milvoki – Detroit 113:109
(Beta)
