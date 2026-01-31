Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Los Anđeles Klipersima

Košarkaši Denver pobedili su u noći između petka i subote na svom terenu Los Anđeles Kliperse 122:109, a posle povrede na teren se vratio srpski centar Nikola Jokić i predvodio Denver sa dabl-dabl učinkom.

Jokić je zaigrao prvi put od povrede kolena koju je zadobio 29. decembra i meč je završio sa 31 poenom, 12 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte za svega 25 minuta igre. Iz igre je šutirao 8/11, za tri poena 2/3, dok je sa linije slobodnih bacanja pogodio 13 od 17 pokušaja.

„Nisam razmišljao o povredi dok sam igrao, i to je znak da sam spreman“, rekao je Jokić posle utakmice.

Jokić je propustio 16 utakmica nakon što je protiv Majamija doživeo hiperekstenziju levog kolena. U tom periodu Denver je zabeležio učinak 10/6. Njegov povratak dodatno je značajan jer su Nagetsi ostali bez Arona Gordona, koji će pauzirati najmanje mesec dana zbog povrede zadnje lože, dok su Kristijan Braun i Kameron Džonson i dalje van stroja.

„Sjajno je imati Jokića nazad, ali moramo malo da spustimo loptu. Bio je povređen i odsutan, potrebno je vreme da se ponovo oseća potpuno komforno“, rekao je trener Denvera Adelman.

Povreda je prekinula jednu od najboljih sezona u Jokićevoj karijeri – u proseku beleži 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija, uz rekordnih 43,5 odsto šuta za tri poena. Njegov povratak pomaže mu i da ostane u trci za individualna NBA priznanja, jer mora da odigra najmanje 65 utakmica da bi bio kandidat za najkorisnijeg igrača lige (MVP) na kraju sezone.

Kod Denvera su se još istakli Tim Hardavej Džunior sa 22, Pejton Votson sa 21 i Džamal Mari sa 20 poena.

Najefikasniji kod Klipersa bili su Džejms Harden sa 25, Kavaj Lenard sa 21 i Džon Kolins sa 18 poena.

Denver je treći u Zapadnoj konferenciji sa 33 pobede i 16 poraza, a Klipersi su 10. u istoj konferenciji sa skorom 22/25.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su na gostujućem terenu pobedili Vašington 142:111, a Lejkerse je predvodio slovenački internacionalac Luka Dončić sa 37 poena, 13 asistencija i 11 skokova.

Istakli su se još i Diandre Ejton sa 28 poena i 13 skokova i Lebron Džejms sa 20 poena.

Kod Vašingtona najefikasniji su bili Malakaj Branham sa 17, Aleks Sar sa 16, Kišon Džordž i Bab Kerington sa po 15 i Vili Rajli sa 13 poena.

Rezultati ostalih utakmica:

Boston – Sakramento 112:93

Nju Orleans – Memfis 114:106

Njujork – Portland 127:97

Orlando – Toronto 130:120

Finiks – Klivlend 126:113

Juta – Bruklin 99:109

Golden Stejt – Detroit 124:131

(Beta)

