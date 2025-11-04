Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Sakramentom

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Sakramento 130:124, i time zabeležili svoj četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 36 minuta igre zabeležio 34 poena (14/22 šut iz igre), uz 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon je upisao 20 poena i sedam skokova, dok je Džamal Marej utakmicu završio sa 15 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio bivši igrač Denvera Rasel Vestbruk sa 26 poena, uz 12 skokova i šest asistencija. Demar Derozan je dodao 19 poena, Denis Šruder je upisao 18 poena i devet asistencija, dok su Zek Lavin i Kijon Elis postigli po 15 poena. Domantas Sabonis je utakmicu završio sa 13 poena, 17 skokova i pet asistencija.

Denver je peti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 4/2, dok Sakramento zauzima 13. mesto sa dve pobede i pet poraza.

Majami je na gostujućem terenu u Inglvudu pobedio Los Anđeles Kliperse 120:119, i time zabeležio svoj četvrti trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Bem Adebajo sa 25 poena, uz 10 skokova. Norman Pauel je dodao 21 poen, Endru Vigins je upisao 17 poena, dok je Kelel Ver postigao 16 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović je za 18 minuta igre zabeležio sedam poena (2/5 šut iz igre), četiri skoka i četiri asistencije.

U ekipi Klipersa najefikasniji je bio Džejms Harden sa 29 poena, uz osam asistencija i sedam skokova. Kavaj Lenard je dodao 27 poena, dok su Bredli Bil, Derik Džouns Džunior i Džon Kolins postigli po 12 poena. Ivica Zubac je utakmicu završio sa devet poena i 18 skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

Majami je peti na tabeli Istočne konferencije sa četiri pobede i tri poraza, dok su Klipersi deveti na Zapadu sa skorom 3/3.

Vašington je na gostujućem terenu izgubio od Njujorka 102:119, i time pretrpeo svoj peti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 19 poena, uz osam skokova i sedam asistencija, dok su po 15 poena dodali Kišon Džordž, Kori Kispert i Bilal Kulibali, koji je upisao i sedam skokova.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za četiri minuta igre zabeležio četiri poena (1/3 šut iz igre), dve asistencije, ukradenu loptu i blokadu.

U ekipi Njujorka najefikasniji je bio Karl-Entoni Tauns sa 33 poena, uz 13 skokova i pet asistencija. Po 16 poena su dodali Džejlen Branson, koji je upisao i devet asistencija, i Odži Anunobi, koji je zabeležio i šest skokova i pet ukradenih lopti, Džordan Klarskon je postigao 15 poena, dok je Džoš Hart utakmicu završio sa 12 poena, 10 skokova i pet asistencija.

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 1/6, dok je Njujork šesti sa četiri pobede i tri poraza.

Milvoki je pogotkom uz zvuk sirene Janis Adetokumba pobedio Indijanu 117:115, i time joj naneo šesti poraz u sezoni. Najefikasniji igrač te utakmice bio je upravo Adetokumbo sa 33 poena, uz 13 skokova.

Bruklin i dalje nije uspeo da zabeleži svoju prvu pobedu u ovoj sezoni, pošto je izgubio 109:125 od Minesote, koju je predvodio Donte Divinčenco sa 25 poena.

Svoje četvrte uzastopne trijumfe ostvarile su ekipe Hjustona i Los Anđeles Lejkersa. Roketsi su, predvođeni sa 27 poena Ejmena Tompsona i 26 poena i 11 skokova Alperena Šenguna, pobedili Dalas 110:102, dok su Lejkersi, koji su igrali bez povređenih Lebrona Džejmsa, Luke Dončića i Ostina Rivsa, savladali Portland 123:115, uz 29 poena i 10 skokova Diandrea Ejtona.

Detroit je uspeo da zabeleži svoj treći vezani trijumf, pošto je, uz 33 poena Kejda Kaningema, pobedio Memfis 114:106, i time naneo Grizlisima njihov treći uzastopni poraz.

Jute je savladala Boston 105:103, a najefikasniji igrač Džeza u tom duelu bio je Kijonte Džordž sa 31 poenom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com