Dabl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Jute

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći u gostima ekipu Jute sa 128:125 u NBA ligi, uz dabl-dabl učinak srpskog centra Nikole Jokića.

Utakmica je rešena u samom finišu kada je, pri vođstvu Denvera od 126:125, prekršaj koji je Jokić napravio nad Kejonteom Džordžom za slobodna bacanja čelendžom preinačen u blokadu srpskog centra i lopta dodeljena Nagetsima.

Jokić je potom fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja na 6,1 sekundu pre kraja i tako doneo pobedu svojoj ekipi.

Srpski košarkaš je utakmicu završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Marej koji je ubacio 45 poena.

U redovima Jute najbolji je bio Džordž sa 36 poena, dok je Kajl Filipovski postigao 19 poena.

Košarkaši Bostona pobedili su u gostima Milvoki sa 108:81 i tako pokvarili povratak na teren zvezde Baksa Janisa Adetokunba.

Pejton Pričard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok su po 18 dodali Derik Vajt i Ugo Gonzales.

Adetokunbo je nakon povrede desnog lista zaigrao prvi put od 23. januara i utakmicu je završio sa 19 poena i 11 skokova za 25 minuta. Dvocifreni učinak imali su još i Usman Dijeng sa 13 i Bobi Portis sa 12 poena.

Los Anđeles klipersi su nadoknadili zaostatak od 17 poena i u gostima slavili protiv Golden stejta sa 114:101.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 23 poena, a najbolje ga je pratio Kris Dan sa 16 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

U redovima Golden stejta istakao se Brendin Podžemski sa 22 poena, dok je Nejt Vilijams ubacio 18.

Košarkaši Hjustona su u gostima savladali Vašington sa 123:118.

Hjuston je do pobede vodio Alperen Šengun sa 32 poena i 13 skokova, dok je Kevin Durent ubacio dva poena manje. U timu Vašingtona, za koji nije igrao Tristan Vukčević, najbolji su bili Bilal Kulibali sa 23 i Šarif Kuper sa 21 poenom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com