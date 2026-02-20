Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Klipersa u NBA ligi

Košarkaši Denvera izgubili su danas na gostujućem terenu u Inglvudu od Los Anđeles Klipersa 114:115, u svojoj prvoj utakmici Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) nakon pauze zbog održavanja ol-star vikenda.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić sa 22 poena (9/22 šut iz igre), uz 17 skokova i šest asistencija. Džamal Marej je dodao 20 poena, osam skokova i osam asistencija, Brus Braun je upisao 19 poena, dok su Kameron Džonson i Džulijan Stroter postigli po 18 poena.

U ekipi Klipersa najefikasniji je bio Benedikt Maturin sa 38 poena. Kavaj Lenard je dodao 23 poena, Derik Džouns Džunior je postigao 22 poena, dok je Džon Kolins upisao 11 poena i 12 skokova.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru.

Denver je imao šansu da do izjednačenja na sekund do kraja utakmice dođe slobodnim bacanjima Mareja. Nagetsi su gubili 112:115, nakon čega je Džouns Džunior faulirao Mareja prilikom šuta za tri poena. Plejmejker Nagetsa pogodio je prva dva slobodna bacanja, ali je promašio treće, pa je utakmica završena pobedom Klipersa 115:114.

Denver je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 35/21, dok su Klipersi deveti sa 27 pobeda i 28 poraza.

Vašington je na svom terenu pobedio Indijanu 112:105, i prekinuo svoj niz od tri uzastopna poraza.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona sa po 13 poena bili su Bab Kerington, Kadari Ričmond, Džejden Hardi i Entoni Gil, koji je zabeležio i osam skokova.

Srpski krilni centar Tristan Vukčević je za 17 minuta igre upisao 12 poena (4/7 šut iz igre), pet skokova, pet ukradenih lopti i dve asistencije, a isti broj poena je postigao i Bilal Kulibali.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Džaras Voker sa 19 poena, uz 14 skokova i sedam asistencija. Teilon Piter je dodao 16 poena, dok su po 15 poena postigli Ben Šepard i Džej Haf, koji je upisao i osam skokova.

Vašington se nalazi na 14. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 15 pobeda i 39 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 15/41.

Toronto je na gostujućem terenu pobedio Čikago 110:101, i zabeležio svoj 33. trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 31 poenom, uz osam skokova. Po 14 poena dodali su Imanuel Kvikli, Džakobi Voker i Skoti Barns, koji je upisao i devet skokova, dok je Ar Džej Beret postigao 13 poena.

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Anferni Sajmons sa 20 poena. Isak Okoro je dodao 16 poena, Tre Džouns je upisao 12 poena, dok je Kolin Sekston postigao 11 poena. Džejlen Smit je utakmicu završio sa devet poena i 10 skokova.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 33 pobede i 23 poraza, dok Čikago, nakon svog sedmog uzastopnog poraza, zauzima 12. mesto sa skorom 24/32.

Detroit je, predvođen sa 42 poena i 13 asistencija Kejda Kaningema, pobedio Njujork 126:111 i zabeležio svoj četvrti uzastopni trijumf, dok je San Antonio savladao Finiks 121:94 i upisao svoju sedmu vezanu pobedu.

Najefikasniji igrač Hjustona u trijumfu nad Šarlotom 105:101 bio je Kevin Durent sa 35 poena, dok je Boston savladao Golden Stejt 121:110, uz 23 poena, 15 skokova i 13 asistencija Džejlena Brauna.

Klivlend je pobedio Bruklin 112:84 i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf, dok je Orlando, predvođen sa 30 poena Paola Bankera, savladao Sakramento 131:94 i naneo mu njegov 15. vezani poraz.

Najefikasniji igrač Atlante u trijumfu nad Filadelfijom 117:107 bio je Džejlen Džonson sa 32 poena, uz 10 skokova.

