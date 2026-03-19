Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Memfisa

Košarkaši Memfisa pobedili su danas ekipu Denvera sa 125:118 i tako prekinuli niz od osam vezanih poraza u NBA ligi.

Memfis je do trijumfa predvodio Taj Džerom sa 21 poenom i po devet skokova i asistencija, Olivije Maksens Prosper je dodao 19, a Dži Dži Džekson 16 poena.

Kod Nagetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali je izgubio i deset lopti. Pored srpskog centra, istakli su se i Kristijan Braun sa 26 i Kameron Džonson sa 20 poena.

Denver je šesti na tabeli Zapadne konferencije sa 42 pobede i 28 poraza.

Košarkaši Toronta su u gostima savladali Čikago sa 139:109 za svoju treću uzastopnu pobedu.

Ekipu Darka Rajakovića su do ubedljive pobede vodili Ar Džej Beret sa 23 i Brendon Ingram sa 18 ubačenih poena. Matas Buzelis je sa 19 poena bio najbolji u redovima Bulsa, koji su doživeli treći poraz u poslednje četiri utakmice.

Toronto je peti tim Istoka sa skorom 39/29.

Košarkaši Nju Orleansa su na svom parketu pobedili Los Anđeles kliperse sa 124:109.

Nju Orleans, koji je u prvoj četvrtini zaostajao 18 poena, do pobede su vodili Sadik Bej sa 25 i Trej Marfi sa 23 poena. Bila je ovo šesta uzastopna pobeda Nju Orleansa na domaćem terenu i deveta ukupno u poslednjih 13 utakmica.

U timu Klipersa, koji su i dalje osmi na Istoku, najefikasniji su bili Kavaj Lenard sa 25 i Džon Kolins sa 18 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović na parketu je proveo pet minuta, ali se nije upisao u strelce.

Košarkaši Oklahome upisali su desetu pobedu u nizu pošto su u gostima bili bolji od Bruklina sa 121:92.

Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona i najboljeg tima Zapada trenutno bio je Džared Mekejn sa 26 poena. Šej Gildžes Aleksnder je utakmicu završio sa 20 poena, ali je zamenjen na četiri i po minuta pre kraja treće četvrtine kada je Oklahoma vodila sa 38 poena razlike.

Kod Bruklina najbolji su bili Džejlen Vilson sa 15 i Nolan Traore sa 13 poena.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su u gostima bili bolji od Hjustona sa 124:116 i tako produžili niz trijumfa na sedam utakmica.

Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bili su Luka Dončić sa 40 poena, deset asistencija i devet skokova i Lebron Džejms sa 30 poena. Na drugoj strani se istakao Alperen Šengun sa 27 poena i deset asistencija.

Atlanta je pobednički niz produžila na 11 mečeva pošto je bila bolja od Dalasa sa 135:120, Boston je savladao Golden stejt sa 120:99, Minesota je bila ubedljiva protiv Jute sa 147:111, dok je Portland pobedio Indijanu sa 127:119 uz 32 poena Denija Avdije.

(Beta)

