Dalić: Idemo u Prag da osiguramo Svetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da je ekipa ispunila cilj pobedama ovog meseca u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine i da će u narednoj utakmici protiv Češke pokušati da obezbedi plasman na to takmičenje u SAD, Kanadi i Meksiku.

„Uzeli smo šest bodova iz ove dve utakmice i ispunili plan“, rekao je Dalić, prenela je Hina.

Hrvatska je sinoć u Zagrebu pobedila Crnu Goru 4:0, u utakmici Grupe L u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a tri dana ranije na Farskim Ostrvima je pobedila 1:0.

Hrvatska je odigrala četiri utakmice i osvojila je svih 12 bodova, koliko ima i Češka, ali uz utakmicu više. Dve ekipe igraće 9. oktobra u Pragu.

Dalić je rekao da je u sinoćnjoj utakmici njegovoj ekipi olakšalo posao to što je crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović u 42. minutu dobio žuti karton i čestitao je igračima na pobedi.

„Ispunili smo cilj, još smo korak bliže našem cilju, plasmanu na Svetskom prvenstvu. Hvala navijačima, idemo dalje svi zajedno i ponovno se vidimo za 20 dana“, naveo je Dalić.

„Idemo u Prag sve da rešimo. Idemo da osiguramo Svetsko prvenstvo. To nam je najvažnija utakmica koja usmerava ove kvalifikacije. Važno nam je da pobeđujemo i važno je da budemo u prvoj grupi pre Svetskog prvenstva“, dodao je.

Dalić je naveo da je važno da se u ekipu vrate povređeni igrači Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

„Imamo široki kadar, postoje još igrači poput Vlašića, Petkovića i Luke Sučića koji su tu. Nadam se da ćemo pre Praga biti zdravi i spremni“, rekao je Dalić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com