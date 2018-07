Dalić: Uživaćemo u finalu

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da će njegova ekipa uživati u sutrašnjem finalu Svetskog prvenstva protiv Francuske i istakao da će, bez obzira kako se završi utakmica, svi biti srećni i ponosni.

„U finalu idemo u borbu, bacićemo se na glavu, pa šta bude. Ako osvojimo trofej niko neće biti ponosniji, ako ne, čestitaćemo protivniku i ići dalje. To je sport“, rekao je Dalić na poslednjem druženju s novinarima u Moskvi uoči finala Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Hrvatske boriće se sutra s Francuskom za titulu prvaka sveta, a poslednju Dalićevu konferenciju obeležio je zanimljiv detalj – novinari nisu postavili niti jedno pitanje o snazi „trikolora“.

„Nas ne zanima ko je u finalu. Mi smo došli da uživamo u finalu i daćemo svoj maksimum. Ovo je vreme koje smo zaslužili, ceo svet gleda i navija za Hrvatsku. Nema većeg trenutka u karijeri od sutrašnjeg dana za sve nas, bez obzira kako završi bićemo srećni i ponosni“, rekao je Dalić, prenosi Hina.

Dalića ne brine podatak što je njegova ekipa igrala tri produžetka.

„Sutra je finale, igrači su svesni važnosti i značaja i ako neko nije spreman sam će to reći. Znaju kakav je ulog… Mi nemamo više šta da treniramo. Potrebniji nam je odmor. Imamo sitnih problema, ali se nadam da ćemo to rešiti. Nisam zabrinut jer imamo dobru klupu i igrače koji jedva čekaju da nastupe“, rekao je on.

Dalić se nije zamarao dosadašnjom statistikom medjusobnih susreta i podatkom da Hrvatska u pet susreta nikada nije pobedila Francusku.

„Ne polažem puno na statistiku, sutra je finale. Mi ćemo uživati u fudbalu, pa neka pobedi ko je bolji“, rekao je.

Dalić se nasmejao na pitanje hoće li u nedelju „Hrvatska eksplodirati“.

„Sigurno će biti seizmički poremećaj… Ako osvojimo titulu u slavlju ćemo nadmašiti i Brazil i Argentinu“, rekao je selektor Hrvatske.

Finale se igra sutra od 17.00 na stadionu Lužnjiki.

(Beta)