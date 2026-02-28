Damjanović: Pobeda protiv Partizana nagrada za hrabru igru

Trener fudbalera OFK Beograda Jovan Damjanović rekao je da je pobeda protiv Partizana u večerašnjoj utakmici 25. kola Super lige nagrada njegovoj ekipi za hrabru igru na stadionu u Humskoj.

„Mi se ponašamo kao velika ekipa. OFK ima tu tradiciju da može da dođe na ‘Marakanu’, odnosno na JNA da budemo hrabri. To smo bili posebno u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu smo bili na pola, dok smo uhvatili neke stvari“, rekao je Damjanović posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na gostujućem terenu Partizan 2:1, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu golom Andreja Kostića, a pobedu OFK Beogradu doneo je dvostruki strelac Milan Rodić golovima u 44. minutu i u četvrtom minutu nadoknade vremena.

„Mogu da budem ponosan posebno na drugo poluvreme i ovo je nagrada jer smo bili hrabri i ponašali se kao velika ekipa na vrućem gostovanju dobroj i talentovanoj ekipi Partizana“, naveo je trener OFK Beograda.

OFK je sedmi na tabeli sa 32 boda, a u sledećem kolu dočekaće Radnički 1923.

