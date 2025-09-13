Danac Jonas Vingegor na korak od trijumfa u Vuelti

Danski biciklista Jonas Vingegor na korak je od pobede u trci Vuelta, pošto je danas pobedio u pretposlednjoj 20. etapi i uvećao prednost u generalnom plasmanu.

Vozač Visme je etapu dugu 165,6 kilometra, od Robledo de Čavela do Bola del Mundo, prešao za tri sata, 56 minuta i 23 sekunde.

On ima minut i 16 sekundi prednosti u generalnom plasmanu u odnosu na Portugalca Žoaa Almeidu iz Emirejtsa, koji je današnju etapu završio na petom mestu sa 22 sekunde zaostatka.

Drugo mesto u etapi zauzeo je Amerikanac iz Visme Sep Kus sa 11 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Australijanac Džej Hindli iz Bore sa 13 sekundi zaostatka.

U nedelju je na programu poslednja 21. etapa, revijalnog karaktera, od Alalparda do Madrida. Običaj na velikim trkama nalaže da nijedan vozač ne napada lidera u poslednjoj etapi.

To će biti treća velika titula za Vingegora u karijeri, posle dva trijumfa na Tur d’Fransu 2022. i 2023. godine.

Pretposlednja etapa danas je na kratko bila prekinuta na oko 19 kilometara do cilja kada je publika izašla i sela na stazu, a neki od njih nosili su palestinske zastave.

To je bila šesta etapa u poslednjih 10 ovogodišnje trke koja je bila prekinuta zbog protesta protiv ekipe Izrael Premijer Tek.

Uoči poslednje etape Vingegor je ostvario rezultat od 72 sata, 53 minuta i 57 sekundi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com