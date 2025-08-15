Danas počinje prodaja sezonskih ulaznica KK Partizan za sezonu 2025/2026.

Prodaja sezonskih ulaznica za utakmice košarkaškog kluba Partizan u predstojećoj sezoni 2025/2026. počinje danas, u tri faze uz pogodnosti za vlasike sezonskih iz prethodne sezone.

Kako se navodi u saopštenju na klupskom sajtu, utakmice Partizana u Beogradskoj areni u Evroligi, ABA ligi i Superligi uz sezonsku ulaznicu moći će da se gledaju za manje od 1.000 dinara po meču.

Sezonska ulaznica važi za sve utakmice, osim za mečeve Evrolige koje će Partizan igrati izvan Beogradske arene, usled zauzetosti dvorane tokom januara.

Za evroligaške utakmice van Beogradske arene, sezonska ulaznica obezbeđuje pravo preče kupovine dnevne ulaznice u hali u kojoj crno-beli budu igrali kao domaćini, bilo u zemlji ili inostranstvu.

Klub je kao i prošle sezone doneo odluku da ograniči maksimalan broj sezonskih ulaznica i da on bude identičan broju kao u sezoni 2024/2025, što znači da je treća faza prodaje praktično opciona, ukoliko se desi da se broj ispuni tokom faze jedan i dva.

Kao i prošle sezone, uslov za kupovinu sezonske ulaznice je posedovanje članske karte KK Partizan za 2025. godinu, po principu jedna članska, jedna sezonska.

Cene za obnovu starih mesta ili zamenu starih mesta za druga, značajno se razlikuju od cena za one navijače koji će ove godine kupiti nove sezonske ulaznice.

Sezonska ulaznica za nivo 400 bočno za obnovu košta 28.000 dinara, a puna cena je 35.000 dinara, dok za centralni deo te tribine treba izdvojiti 32.000, odnosno 40.000 za one koji nemaju sezonsku od prošle sezone.

Za porodičnu tribinu treba izdvojiti 52.000 dinara, odnosno 65.000, za standard 2 64.000 odnosno 80.000, a za standard 1 92.000 dinara odnosno 115.000. Za mesto superior sezonska ulaznica košta 116.000 odnosno 145.000, a za mesto premium 120.000 odnosno 150.000 dinara.

Za mesto superior gold treba izdvojiti 152.000 odnosno 190.000 dinara, a za premium gold 160.000 odnosno 200.000 dinara.

Prva faza prodaje počinje u podne putem verifikovanih profila vlasnika sezonskih ulaznica iz sezone 2024/2025 i trajaće do 2. septembra u 23.59 i tokom nje će stari sezonci moći da obnove svoja mesta. Sva mesta iz sezone 2024/2025 će biti „zaključana“ do kraja prve faze, nakon čega će se smatrati da su stari sezonci odustali od tih mesta i ona će biti puštena u prodaju kroz drugu fazu.

Druga faza počinje 6. septembra u 12 časova i trajaće do 10. septembra u 23.59.

U drugoj fazi prodaje, stari sezonci će imati mogućnost da zamene svoja mesta za druga, ona koja ostanu dostupna nakon završetka prve faze, po istoj ceni kao u prvoj fazi. Važna napomena je da će od 6. septembra sva neobnovljena mesta iz prošle sezone biti vraćena u prodaju.

Treća faza počinje 15. septembra u 12.00 časova i trajaće do 20. septmbra u 23.59 ili do ispunjenja maksimalnih raspoloživih godišnjih mesta za sezonu 2025/2026.

Prodaja u trećoj fazi je slobodna i ulaznice mogu kupiti svi navijači koji poseduju člansku kartu za 2025. godinu. Takođe, navijači koji su obnovili svoja mesta, mogu dokupiti dodatne ulaznice, ali po punoj ceni.

Obnova i prodaja sezonskih ulaznica za mesta pored terena i lože, počeće od 10. septembra.

U cilju zaštite od zloupotreba, klub je i ovog puta doneo odluku da sezonske ulaznice preferabilno budu dodate u „Wallet“ korisnika na njegovom pametnom telefonu. Od sezone 2025/2026, u Wallet će biti dodavane NFC sezonske ulaznice, što je dodatna zaštita od mogućih zloupotreba u odnosu na prošlu sezonu.

Potrebno je da kupci sezonskih karata provere da li njihov mobilni uređaj podržava NFC. Ukoliko to nije slučaj, moraće da poruče fizičku NFC karticu po ceni od 1.500 dinara.

(Beta)

