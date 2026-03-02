Dangubić, Bertans i Prepelič produžili ugovore sa Dubaijem

Srpski košarkaš Nemanja Dangubić produžio je ugovor sa Dubaijem, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Uz Dangubića, svoje ugovore sa Dubaijem produžili su i Davis Bertans i Klemen Prepelič, a klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u svom saopštenju nije naveo dužinu njihovih novih ugovora.

Sva tri košarkaša su u Dubai došla pred početak sezone 2024/25, prve u istoriji tog kluba.

Dangubić je u Dubai došao iz Peristerija, a ranije u karijeri je, između ostalog, igrao i za Partizan, Crvenu zvezdu, Bajern Minhen, Megu i Hemofarm.

Bertans, koji je takođe nekadašnji košarkaš Partizana, je za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisao nakon osam sezona provedenih u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), dok je Prepelič, kapiten ekipe Dubaija, stigao iz Galatasaraja, igrajući u Evroligi i za ekipe Valensije, Real Madrida i ljubljanske Olimpije.

Dubai zauzima 11. mesto na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 14 poraza, dok je u regionalnoj ABA ligi prvi na tabeli plej-ofa sa skorom 16/1.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je narednu utakmicu u Evroligi trebalo da odigra u četvrtak, na gostujućem terenu u Beogradu protiv Partizana, ali je Evroliga danas odložila taj meč zbog „situacije u regionu“ i „nemogućnosti putovanja nakon privremenog zatvaranja vazdušnog prostora“.

Za ekipu Dubaija, uz Dangubića, nastupaju i srpski košarkaši Filip Petrušev i Aleksa Avramović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com