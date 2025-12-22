Dani Alves na korak od kupovine portugalskog trećeligaša

Alveš takođe razmatra mogućnost da potpiše šestomesečni ugovor i zaigra za taj klub, preneo je izvor I-Es-Pi-Ena (ESPN).

Izvor je naveo da Alves ima podršku grupe brazilskih investitora da završi kupovinu kluba. U ekipi su trenutno trojica brazilskih fudbalera.

Ranije ove godine, španski sud je poništio Alvesovu presudu za silovanje zbog nedovoljno dokaza da se isključi Alvesova pretpostavka nevinosti.

Alves nije igrao od januara 2023. godine, kada je uhapšen u Barseloni nakon što ga je jedna žena optužila za seksualni napad. On je bio u zatvoru od 20. januara 2023. do marta 2024. godine, kada je pušten nakon što je platio milion evra kauciju dok je čekao odluku o žalbi.

Otkako je pušten iz zatvora, on je radio iza scene u fudbalu, posebno u Evropi kao agent, ali je oduvek imao ideju da se vrati na teren i dobije trenersku licencu.

Kako je preneo ESPN, on trenira kod kuće i veruje da mu je potrebno samo mesec dana da se vrati u takmičarsku formu.

(Beta)

