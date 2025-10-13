Danilović pala na 49. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za sedam pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 49. mesto.

Danilović je 49. teniserka sveta sa 1.188 bodova.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je plasmanom u finale čelendžera na Majorki napredovala za 25 pozicija i time ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri – 148. mesto.

Nina Stojanović je pala sa 165. na 167. mesto, dok je Teodora Kostović, koja je izgubila od Radivojević u polufinalu turnira na Majorki, takođe ostvarila svoj najbolji plasman u karijeri, popevši se sa 213. na 186. poziciju.

Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi, mesta su zamenile Amerikanka Džesika Pegula, sada peta igračica sveta, i Ruskinja Mira Andrejeva, koja je pala na šestu poziciju.

Među 10 najboljih teniserka sveta se sad nalazi i Ruskinja Ekaterina Aleksandrova, koja je na 10. mestu na WTA listi zamenila Kineskinju Ćinven Džen, sada 11. igračicu sveta.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.400 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.768 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 7.873 boda.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.400

2. Iga Švjontek (Poljska) 8.768

3. Koko Gof (SAD) 7.873

4. Amanda Anisimova (SAD) 5.924

5. Džesika Pegula (SAD) 5.183

6. Mira Andrejeva (Rusija) 4.643

7. Medison Kiz (SAD) 4.449

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.331

9. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.113

10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.158

…………………………………………………..

49. Olga Danilović (Srbija) 1.188

…………………………………………………..

(Beta)

