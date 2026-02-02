Danilović pokvarila plasman za 19 pozicija i pala na 88. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 19 pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 88. mesto.

Danilović je 88. teniserka sveta sa 811 bodova.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.990 bodova, ispred drugoplasirane Ige Švjontek iz Poljske sa 7.978 bodova.

Mesta na WTA listi su zamenile Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof. Ribakina se osvajanjem titule na Otvorenom prvenstvu Australije popela na treće mesto (7.610 bodova), dok je Gof pala na petu poziciju.

Amerikanka Medison Kiz nije uspela da odbrani titulu na Australijan openu, čime je pala sa devete na 15. poziciju.

Švajcarkinja Belinda Benčič se popela sa 10. na deveto mesto, dok je Ukrajinka Elina Svitolina, nakon plasmana u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, napredovala za dve pozicije i postala 10. teniserka sveta.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 137. na 138. mesto, Teodora Kostović je napredovala za šest pozicija i postala 171. igračica sveta, dok je Mia Ristić pokvarila plasman za tri pozicije i sad zauzima 271. mesto na WTA listi.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 10.990

2. Iga Švjontek (Poljska) 7.978

3. Elena Ribakina (Kazahstan) 7.610

4. Amanda Anisimova (SAD) 6.680

5. Koko Gof (SAD) 6.423

6. Džesika Pegula (SAD) 6.103

7. Mira Andrejeva (Rusija) 4.731

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.267

9. Belinda Benčič (Švajcarska) 3.342

10. Elina Svitolina (Ukrajina) 3.205

…………………………………………………

88. Olga Danilović (Srbija) 811

…………………………………………………

(Beta)

