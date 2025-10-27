Danilović pokvarila plasman za 21 poziciju i pala na 70. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 21 poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 70. mesto.

Danilović je 70. teniserka sveta sa 957 bodova.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi, za po jednu poziciju su napredovale Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Medison Kiz, dok je Italijanka Džasmin Paolini pokvarila svoj plasman za dva mesta. Ribakina je sada šesta teniserka sveta, Kiz zauzima sedmo mesto, dok je Paolini pala na osmu poziciju.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je zadržala 145. mesto, Nina Stojanović se popela sa 169. na 164. poziciju, dok je Teodora Kostović napredovala za jedno mesto i sad je 188. igračica sveta.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.870

2. Iga Švjontek (Poljska) 8.195

3. Koko Gof (SAD) 6.563

4. Amanda Anisimova (SAD) 5.887

5. Džesika Pegula (SAD) 5.183

6. Elena Ribakina (Kazahstan) 4.350

7. Medison Kiz (SAD) 4.335

8. Džasmin Paolini (Italija) 4.325

9. Mira Andrejeva (Rusija) 4.319

10. Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.375

…………………………………………………..

70. Olga Danilović (Srbija) 957

…………………………………………………..

(Beta)

